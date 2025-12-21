Amplían horario de atención en Amate y Portal del Comercio

La Dirección del Comercio Popular anunció horarios ampliados hasta el 31 de diciembre en plazas comerciales como El Amate, Portal del Comercio y Bazares del Centro Histórico, entre otros de la zona 1. Los comerciantes comentaron que la medida se tomó ante la cantidad de personas que se espera realicen sus compras navideñas.
Las autoridades señalaron que los horarios ampliados empezaron este fin de semana y que, en el caso de la Plaza El Amate, los horarios ampliados permitirán que los clientes reciban atención desde las 7:00 horas hasta las 20:00 horas. Además, durante el pasado sábado los vendedores del citado comercial realizaron la "Gran Venta de Medianoche", en la que los clientes pudieron permanecer más tiempo dentro del lugar.
Mientras tanto, en la Plaza del Comercio Popular los comerciantes estarán atendiendo en un horario de 7:00 a 20:00 horas, también hasta el 31 de diciembre. "Es importante tomar en cuenta que los días 25 de diciembre y 1 de enero de 2026, ambas plazas permanecerán cerradas al público", subrayaron.
Los compradores también podrán llegar a los bazares navideños ubicados en el Centro Histórico con más tranquilidad, tomando en cuenta que ofrecerán sus productos desde las 8:00 hasta las 22:00 horas.
Bazares con horarios extendidos
En el caso del bazar de la 8ª. calle, entre 5ª. y 6ª. avenida, los puestos comerciales se estarán instalado hasta el 2 de enero. Asimismo, vendedores de los comercios ubicados en la 19 calle de la zona 1 informaron que trabajarán hasta el 24 de diciembre.
En ese sentido, los locatarios del parque de San Francisco de Asís, Plaza Barrios, Plaza del Sagrario y la 6aª. calle de la zona 1 informaron que atenderán a sus compradores hasta el 31 de diciembre.
Cabe destacar que en todos estos espacios los guatemaltecos podrán encontrar productos típicos de la temporada par que los clientes puedan comprar artesanías, regalos, árboles, luces navideñas, ropa, calzado, juguetes y otros artículos.
Con información de la periodista Karla Marroquín de Emisoras Unidas FM.