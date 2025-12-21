 INDE activa plan de contigencia por fin de año
Nacionales

INDE activa plan de contigencia por fin de año

El plan tiene como objetivo garantizar la continuidad del suministro de energía eléctrica en el país durante Navidad y Año Nuevo.

Compartir:
Torre de electricidad. Foto: CNEE
Torre de electricidad. Foto: CNEE / FOTO:

El Instituto Nacional de Electrificación (INDE) informó que puso en marcha su Plan de Contingencia por la celebración de Navidad y Año Nuevo. Dicho plan entró en vigor desde el sábado 20 de diciembre de 2025 y concluirá el 6 de enero de 2026.

El plan tiene como objetivo garantizar la continuidad, y seguridad del suministro de energía eléctrica en el país durante las fiestas de fin de año, informó el INDE.

El plan contempla la vigilancia de la generación eléctrica: las 10 centrales generadoras del INDE operarán bajo estrictos protocolos de supervisión. "Se han desplegado equipos técnicos con disponibilidad de 24 horas para resolver cualquier incidencia.", indicó el INDE. 

La institución priorizará la estabilidad del servicio para usuarios regulados y sectores sensibles.

El plan contempla protocolos de respuesta rápida en conjunto con las entidades del sector eléctrico para mitigar el impacto de fallas técnicas o desastres naturales.

Condición de alerta

La Empresa Eléctrica de Guatemala S.A. (EEGSA) activará su condición de alerta durante la temporada navideña, desde el lunes 22 de diciembre de 2025 al 1 de enero de 2026, y permitirá contar con el 100 % del personal operativo, para atender de forma rápida cualquier eventualidad que pueda afectar el servicio eléctrico.

EEGSA mantendrá especial atención en zonas con alta afluencia de visitantes, como Puerto de San José, Iztapa y Antigua Guatemala, donde el consumo de energía puede incrementarse hasta en un 40 % durante esta época, debido a las celebraciones y actividades propias de la temporada.

Qué es y cómo se transmite la influenza A-H3N2 tras el primer caso detectado en Guatemala

Influenza A-H3N2 en Guatemala y las claves sobre su transmisión.

En Portada

Localizan cuatro cuerpos más en Santa Lucía Los Ocotest
Nacionales

Localizan cuatro cuerpos más en Santa Lucía Los Ocotes

10:21 AM, Dic 21
El Barcelona cierra el 2025 con victoria ante el Villarrealt
Deportes

El Barcelona cierra el 2025 con victoria ante el Villarreal

11:10 AM, Dic 21
Escrutinio especial de las elecciones en Honduras paralizado por nuevos por incidentest
Internacionales

Escrutinio especial de las elecciones en Honduras paralizado por nuevos por incidentes

10:05 AM, Dic 21
¿Habrá sexta temporada de Emily en París? Esto se sabet
Farándula

¿Habrá sexta temporada de Emily en París? Esto se sabe

09:48 AM, Dic 21

Temas

GuatemalaFútbol#liganacionalFutbol GuatemaltecoEstados UnidosLiga NacionalMundial 2026Donald Trumpredes socialesNoticias de GuatemalaEE.UU.
  • element_2

Descubre más contenidos en radiosguate.com

Lego Stranger Things ,Redes sociales
Farándula

LEGO y Netflix sorprenden con el set de Stranger Things: La Casa Creel

Celular ,Celular
Tecnología

¿Cómo debo cargar mi celular nuevo por primera vez?

Spotify Wrapped 2025 ,Spotify Wrapped 2025
Tendencias

Spotify Wrapped 2025: así puedes ver tu resumen musical anual

  • element_2

Horóscopos y más contenidos en latronadora.com

horóscopo
ai generado, corazón, cuerpo humano, anatomía, arterias, venas, cardiovascular, salud, circulación, cardiología, circulatorio, aorta, ventrículo, coronaria, organo, médico ,Pixabay
Salud

Alerta global: El 75% de la población no ingiere elemento esencial para un corazón sano

Goku Supersayayín ,X
Viral

Descubren pez Super Saiyajin en el océano: la ciencia rinde homenaje a Dragon Ball Z

Fotografía de 'Retratos masculinos', collages, un caballete usado y los premios Globo de Oro de Gene Hackman, parte de la Colección Gene Hackman, se exhiben en la casa de subastas Bonhams en Nueva York, Nueva York, EE , UU
Chismes

El patrimonio artístico de Gene Hackman recaudó tres millones de dólares en subastas

Emisoras  Escúchanos