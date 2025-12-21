INDE activa plan de contigencia por fin de año

El Instituto Nacional de Electrificación (INDE) informó que puso en marcha su Plan de Contingencia por la celebración de Navidad y Año Nuevo. Dicho plan entró en vigor desde el sábado 20 de diciembre de 2025 y concluirá el 6 de enero de 2026.
El plan tiene como objetivo garantizar la continuidad, y seguridad del suministro de energía eléctrica en el país durante las fiestas de fin de año, informó el INDE.
El plan contempla la vigilancia de la generación eléctrica: las 10 centrales generadoras del INDE operarán bajo estrictos protocolos de supervisión. "Se han desplegado equipos técnicos con disponibilidad de 24 horas para resolver cualquier incidencia.", indicó el INDE.
La institución priorizará la estabilidad del servicio para usuarios regulados y sectores sensibles.
El plan contempla protocolos de respuesta rápida en conjunto con las entidades del sector eléctrico para mitigar el impacto de fallas técnicas o desastres naturales.
Condición de alerta
La Empresa Eléctrica de Guatemala S.A. (EEGSA) activará su condición de alerta durante la temporada navideña, desde el lunes 22 de diciembre de 2025 al 1 de enero de 2026, y permitirá contar con el 100 % del personal operativo, para atender de forma rápida cualquier eventualidad que pueda afectar el servicio eléctrico.
EEGSA mantendrá especial atención en zonas con alta afluencia de visitantes, como Puerto de San José, Iztapa y Antigua Guatemala, donde el consumo de energía puede incrementarse hasta en un 40 % durante esta época, debido a las celebraciones y actividades propias de la temporada.