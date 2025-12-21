Qué es y cómo se transmite la influenza A-H3N2

La confirmación del primer caso de influenza A-H3N2 variante K en Guatemala ha despertado el interés de la población por conocer más sobre este virus y las formas en que puede transmitirse. El Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social (MSPAS) informó que una mujer de 24 años fue diagnosticada con esta variante y que su estado de salud es estable, al igual que el de las personas con las que tuvo contacto.
Las autoridades aclararon que se trata de una variante de la influenza tipo A, similar a la influenza estacional, y reiteraron que el país cuenta con medidas de prevención y atención para evitar su propagación.
Qué es el virus A-H3N2
El virus A-H3N2 es un subtipo de la influenza tipo A que circula a nivel mundial y se caracteriza por su rápida propagación entre personas, especialmente en contextos de alta interacción social. De acuerdo con la Coordinadora Nacional para la Reducción de Desastres (Conred), este virus representa un mayor riesgo en espacios cerrados y concurridos, donde la ventilación es limitada.
Aunque sus síntomas son similares a los de la influenza común, puede generar complicaciones en grupos vulnerables como adultos mayores, niños pequeños y personas con enfermedades crónicas.
Según información oficial, la principal vía de transmisión del virus es a través de gotitas respiratorias que se expulsan al toser, estornudar o hablar. Estas partículas pueden ingresar al organismo de otras personas cuando se encuentran cerca del portador del virus.
El contagio también puede producirse por el contacto con superficies contaminadas, seguido de tocarse la boca, la nariz o los ojos sin una adecuada higiene de manos. Por esta razón, los lugares cerrados, el transporte público y los eventos con aglomeraciones facilitan la propagación del virus.
Medidas de prevención y autocuidado
Ante la detección del caso, Conred y el MSPAS recomendaron reforzar las medidas de autocuidado para reducir los contagios. Entre las principales acciones preventivas destacan el uso de mascarilla en caso de presentar síntomas gripales, la ventilación constante de espacios cerrados y la reducción de la exposición a aglomeraciones cuando se está enfermo.
Asimismo, se enfatiza la importancia del lavado frecuente de manos, el uso de alcohol en gel, cubrirse la boca y la nariz al toser o estornudar y mantener el distanciamiento físico cuando sea posible.
Las autoridades de salud reiteraron que la vacuna contra la influenza es segura y se encuentra disponible en los servicios de salud pública. La población puede consultar los puntos de vacunación en el sitio web tusalud.com.gt o a través del asistente virtual ALMA, vía WhatsApp al número 2339-9810.
El llamado oficial es a mantenerse informados, aplicar las medidas preventivas y acudir a los servicios de salud ante la presencia de síntomas, como parte del esfuerzo para proteger a la población y evitar la propagación del virus en el país.