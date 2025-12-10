INDE anuncia inversión de Q37 mil millones durante los próximos 10 años

El Instituto Nacional de Electrificación (INDE) anunció este miércoles 10 de diciembre una inversión de Q37 mil millones para proyectos de electricidad entre 2025 y 2035, así como avances en inversión, eficiencia administrativa, generación, transporte y ampliación de cobertura eléctrica.
Luis Adolfo Martínez Díaz, Gerente General del INDE, informó sobre el portafolio de proyectos en el que se proyecta una inversión de Q37 mil millones, para ser ejecutados a partir de 2026 y termina de ejecutarse en 2035, "Es un plan visionario", indicó.
Los proyectos están preaprobados; sin embargo, el plan general será aprobado en la próxima semana.
De acuerdo con el INDE, al 30 de noviembre, dicha entidad ejecutó Q183 millones en inversiones y logró su mejor desempeño en una década. Este avance fue posible tras la inhabilitación de empresas que incumplieron proyectos por Q667 millones y la resolución de litigios que durante años limitaron la ejecución.
"Recibimos una cartera de proyectos en ejecución, lamentablemente con empresas deficientes, empresas que han tenido mucho incumplimiento" indicó el ministro de Energía y Minas, Víctor Hugo Ventura, agregó que este año están enfocados en fortalecer áreas debilitadas, para mantener la operación.
Según el INDE mantuvo sus niveles de servicio con una generación de 1830 GWh, capacidad de transporte de 2204 MW y nuevos proyectos de electrificación rural, indicó el INDE.
Con recursos propios, el INDE destinó a noviembre Q889 millones al subsidio de la tarifa social, cubriendo hasta el 60% del valor de la factura eléctrica de más de dos millones de hogares cada mes.
En 2025, miles de familias de comunidades rurales, sin infraestructura de distribución, fueron conectadas al servicio eléctrico, informó Martínez Díaz.
Deuda Municipalidades
Martínez Díaz, Gerente General del INDE, señaló a las municipalidades renuentes de pagar el servicio de energía que cobra a sus vecinos, "Los vecinos están pagando, son las municipalidades que como intermediarias no le pagan el INDE, solo la Municipalidad de Quetzaltenango debe Q1,700 millones, esto equivale a dos años de aporte a la Tarifa Social o electrificar a más de 70 mil hogares", indicó.
El funcionario agregó que si esa deuda se paga permitirá otorgar la Tarifa Social por dos años, o permitiría electrificar a más de 70 mil hogares.
Martínez Díaz indicó que justamente la meta para 2026 es llevar electricidad a 71 mil hogares.
"Nuestro compromiso es la electrificación rural, tenemos eventos que no se han logrado realizar como proyectos fotovoltaicos", indicó.
Con información de Omar Solís, Emisoras Unidas Digital*