 Operativo en Mixco: Identificación de Taxis No Autorizados
Nacionales

Operativo busca identificar a conductores y taxis no autorizados en Mixco

Las diligencias buscan hallar ilícitos o personas con órdenes de aprehensión vigentes.

Compartir:
Identificación taxis no autorizados en Mixco , MP
Identificación taxis no autorizados en Mixco / FOTO: MP

Fiscalía Municipal de Mixco coordina este viernes, 27 de febrero, un operativo con el que busca identificar a conductores y taxis no autorizados en puntos estratégicos del referido municipio. 

El operativo, en coordinación con el fiscal regional metropolitano, busca localizar ilícitos o personas que cuenten con órdenes de aprehensión vigentes.

Las acciones a favor de la seguridad ciudadana se llevan a cabo por la Dirección de Análisis Criminal, la Dirección de Investigaciones Criminalísticas, la División Especializada en Investigación Criminal de la Policía Nacional Civil y la Policía Municipal de Tránsito del municipio.

Riesgos por taxis no autorizados 

Las autoridades competentes realizan de forma constante operativos que buscan identificar taxis no autorizados, conocidos comúnmente como taxis pirata, debido a que representan diversos riesgos a la seguridad ciudadana, ya que estos vehículos han sido utilizados por estructuras criminales para efectuar ilí

Este tipo de vehículos al servicio de la población no solo operan sin regulación sino que abusan de los usuarios con cobros irregulares. 

En 2025, las autoridades ejecutaron diversos operativos en varios municipios del departamento central para localizar a por lo menos 23 personas que formaban parte de una estructura criminal denominada "Taxis de la muerte". De acuerdo con la investigación, los conductores de esta red de taxis pirata buscan crear un vínculo de confianza con los usuarios, a quienes terminaban drogando con medicamentos de uso controlado que, en combinación con bebidas alcohólicas, causaban la muerte. 

Las víctimas de esta red criminal eran despojados de sus pertenencias y los dejaban abandonados en lugares desolados. Según se indicó, este grupo criminal contaba con dispositivos POS, donde realizaban cobros fraudulentos con las tarjetas de débito o crédito robadas, con transacciones que oscilaban entre Q10 mil y Q40 mil.

Lee también: 

Acciones contra taxis “piratas” dejan como resultado 100 multas y una detención

El operativo contra taxis no autorizados se llevó a cabo en la capital y Mixco.

En Portada

¡Series de octavos de final de Champions League!t
Deportes

¡Series de octavos de final de Champions League!

05:26 AM, Feb 27
Accidente de tránsito en Villa Canales: Conductores quedan heridost
Nacionales

Accidente de tránsito en Villa Canales: Conductores quedan heridos

06:24 AM, Feb 27
Ataque armado en Mixco deja una persona heridat
Nacionales

Ataque armado en Mixco deja una persona herida

07:45 AM, Feb 27
Ligan a proceso a hombre que agredió a árbitra en Quichét
Deportes

Ligan a proceso a hombre que agredió a árbitra en Quiché

10:08 AM, Feb 27
Pep Guardiola: Cuanto más juegas contra los mejores, más aprendest
Deportes

Pep Guardiola: "Cuanto más juegas contra los mejores, más aprendes"

08:10 AM, Feb 27

Temas

Guatemala#liganacionalFútbolNoticias de Guatemalaredes socialesEE.UU.Liga NacionalSeguridad vialSuper BowlReal MadridElecciones
  • element_2

Descubre más contenidos en radiosguate.com

Mascaras ,Mascaras
Moda Y Belleza

¿Funcionan las máscaras led faciales para casa?

Super Mario Galaxy: La película ,Super Mario Galaxy: La película
Gaming

"Super Mario Galaxy: La película" presenta escenas inéditas en nuevo spot antes de su estreno

Sarmasofobia ,Redes sociales
Moda Y Belleza

Cuando amar da miedo: qué es la sarmasofobia y por qué surge

  • element_2

Horóscopos y más contenidos en latronadora.com

horóscopo
Eclipse solar ,Imagen con fines ilustrativos | pixabay
Tendencias

El 2026 será un año repleto de fenómenos astronómicos: descubre todos los eclipses y lluvias de estrellas

la-autentica-razon-por-la-que-somos-infieles ,
Tendencias

¿Qué es el Registro Nacional de Infieles y cómo funciona?

Foto ilustrativa de archivo.
Tendencias

El sorprendente poder adictivo del queso: ¿Por qué este alimento provoca placer y afecta el autocontrol?

Emisoras  Escúchanos