Operativo en Mixco: Identificación de Taxis No Autorizados

Fiscalía Municipal de Mixco coordina este viernes, 27 de febrero, un operativo con el que busca identificar a conductores y taxis no autorizados en puntos estratégicos del referido municipio.
El operativo, en coordinación con el fiscal regional metropolitano, busca localizar ilícitos o personas que cuenten con órdenes de aprehensión vigentes.
Las acciones a favor de la seguridad ciudadana se llevan a cabo por la Dirección de Análisis Criminal, la Dirección de Investigaciones Criminalísticas, la División Especializada en Investigación Criminal de la Policía Nacional Civil y la Policía Municipal de Tránsito del municipio.
Riesgos por taxis no autorizados
Las autoridades competentes realizan de forma constante operativos que buscan identificar taxis no autorizados, conocidos comúnmente como taxis pirata, debido a que representan diversos riesgos a la seguridad ciudadana, ya que estos vehículos han sido utilizados por estructuras criminales para efectuar ilí
Este tipo de vehículos al servicio de la población no solo operan sin regulación sino que abusan de los usuarios con cobros irregulares.
En 2025, las autoridades ejecutaron diversos operativos en varios municipios del departamento central para localizar a por lo menos 23 personas que formaban parte de una estructura criminal denominada "Taxis de la muerte". De acuerdo con la investigación, los conductores de esta red de taxis pirata buscan crear un vínculo de confianza con los usuarios, a quienes terminaban drogando con medicamentos de uso controlado que, en combinación con bebidas alcohólicas, causaban la muerte.
Las víctimas de esta red criminal eran despojados de sus pertenencias y los dejaban abandonados en lugares desolados. Según se indicó, este grupo criminal contaba con dispositivos POS, donde realizaban cobros fraudulentos con las tarjetas de débito o crédito robadas, con transacciones que oscilaban entre Q10 mil y Q40 mil.
