Tras persecución, PNC captura a sospechosos de ataque armado

Las fuerzas de seguridad capturaron este lunes, 18 de mayo, a dos hombres que presuntamente estarían implicados en un ataque armado. El operativo se llevó a cabo en la Ciudad de Guatemala, donde se desarrolló una persecución que concluyó en la colonia La Reformita, zona 12.
De acuerdo con el reporte de la Policía Nacional Civil (PNC), los agentes de la comisaría 13 implementaron operativos de búsqueda tras recibir una denuncia relacionada con el hecho de violencia ocurrido en la zona 14, donde murió una persona.
En el marco de los recorridos que realizaban, los policías observaron a dos individuos que coincidían con las características proporcionadas de los presuntos responsables, quienes se movilizaban a excesiva velocidad en una motocicleta.
El personal les marcó el alto a los sospechosos, pero ellos hicieron caso omiso y continuaron la marcha en busca de darse a la fuga. En ese contexto, se inició una persecución que finalizó en la colonia La Reformita.
En ese lugar fue capturado uno de los presuntos sicarios, de 24 años de edad, quien fue trasladado a la Torre de Tribunales para ser puesto a disposición de los órganos de justicia bajo señalamientos de portación ilegal de arma de fuego y posesión de marihuana.
Mientras tanto, el otro implicado, de 21 años, fue trasladado a un centro asistencial bajo custodia policial por estar herido por proyectil de arma de fuego.
La PNC informó que durante el operativo se incautó un revólver y marihuana, por lo que la investigación continúa para establecer si tienen relación con el ataque armado mencionado.
Otro operativo
La PNC dio a conocer que en otro operativo fue capturado un hombre señalado de portar ilegalmente un arma de fuego. Esta acción se llevó a cabo en un sector de la aldea San Luis Letrán, San José Pinula, Guatemala.
Según la información proporcionada, los agentes de la comisaría 13 sorprendieron al individuo cuando presuntamente bajo efectos de licor viajaba en una camioneta portando ilegalmente una pistola.