Renap revela los nombres más inscritos de la última década

El Registro Nacional de las Personas (Renap) dio a conocer cuáles han sido los nombres más inscritos en Guatemala durante la última década. A través de un video difundido en sus redes sociales, la institución reveló las preferencias de los padres guatemaltecos entre 2015 y 2025.
Según los datos compartidos por el Renap, Liam encabeza el listado con 5 mil 165 inscripciones, consolidándose como el nombre más utilizado en el país durante ese período. Le siguen Eithan, con 4 mil 625 registros, y Ailany, con 4 mil 299.
La lista refleja una combinación de nombres tradicionales y tendencias modernas que han ganado popularidad en los últimos años. Entre los diez nombres más inscritos también figuran Dylan, con 3 mil 624 registros; José, con 3 mil 414; Juan, con 3 mil 301; y María o Maria, con 3 mil 279.
El listado continúa con Thiago, que acumuló 2 mil 966 inscripciones; Angel, con 2 mil 799; y Génesis, con 2 mil 243 registros.
Cambios en los gustos de la población
De acuerdo con el Renap, cada año miles de familias eligen nombres para sus hijos inspirados en factores como la tradición familiar, influencias culturales, tendencias internacionales y significados especiales. Estas preferencias permiten observar cambios en los gustos de la población y la creciente presencia de nombres de origen extranjero junto a otros que han permanecido vigentes durante generaciones.
La información también evidencia cómo algunos nombres clásicos, como José, Juan y María, continúan ocupando posiciones destacadas pese al auge de opciones más contemporáneas como Liam, Eithan o Thiago.
Con esta publicación, el Renap ofreció una mirada a las tendencias que han marcado a toda una generación de recién nacidos en Guatemala, mostrando cómo la elección de un nombre sigue siendo una de las decisiones más importantes para las familias al momento de registrar a sus hijos.