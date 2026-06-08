 Emetra identifica números vinculados a mensajes fraudulentos
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Emetra identifica números vinculados a mensajes fraudulentos sobre multas

Revelan cinco números utilizados para engañar a conductores con multas falsas.

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EMETRA alerta por mensajes falsos sobre multas de tránsito que buscan engañar a conductores., Redes sociales.
EMETRA alerta por mensajes falsos sobre multas de tránsito que buscan engañar a conductores. / FOTO: Redes sociales.
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La Entidad Metropolitana Reguladora de Transporte y Tránsito (Emetra) advirtió a la población sobre una nueva modalidad de fraude en la que personas están recibiendo mensajes de texto falsos que notifican supuestas multas o sanciones de tránsito pendientes de pago.

La alerta fue emitida por Amílcar Montejo, director de Comunicación Social de la institución, quien explicó que los mensajes buscan que las víctimas ingresen a enlaces fraudulentos bajo el argumento de "regularizar" su situación, poniendo en riesgo sus datos personales y financieros.

¡Alerta, alerta, alerta! Nuevamente están enviando mensajes para engañarlo, embaucarle y hasta posiblemente extorsionarla. No ingrese a esos links, son maliciosos, mal intencionados. La PMT y Emetra no realizan esas notificaciones", señaló Montejo.

El funcionario indicó que no es la primera vez que se detectan este tipo de acciones maliciosas dirigidas a conductores y usuarios de telefonía móvil. Por ello, pidió a la ciudadanía mantenerse alerta y denunciar cualquier intento de estafa.

Además, Montejo compartió cinco números telefónicos desde los cuales presuntamente se han enviado estos mensajes fraudulentos: 37112809, 57340382, 39344488, 44861107 y 33487551. Según indicó, los usuarios pueden identificarlos y bloquearlos para evitar posibles engaños.

Emetra emite recomendaciones para no caer en estafas 

De acuerdo con Emetra, los enlaces incluidos en estos mensajes son falsos y forman parte de un esquema de fraude cuyo objetivo es obtener información personal, datos bancarios, afectar el saldo telefónico de las víctimas o vulnerar su privacidad.

La institución reiteró que no envía mensajes de texto, correos electrónicos ni enlaces solicitando el pago inmediato de multas. Tampoco solicita responder mensajes o ingresar a sitios web externos para solventar sanciones de tránsito.

Emetra recordó que todas las consultas y trámites relacionados con multas deben realizarse únicamente a través de los canales oficiales de la Municipalidad de Guatemala.

Las autoridades recomiendan no hacer clic en enlaces sospechosos, no responder mensajes de remitentes desconocidos y evitar compartir información personal o bancaria para prevenir ser víctima de este tipo de estafas digitales.

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