Hombre fallece tras incidente armado en vivienda de Villa Nueva

Un hombre perdió la vida en el marco de un incidente armado ocurrido este lunes, 8 de junio, en el interior de una vivienda ubicada en la 7ª calle y 8ª avenida de la colonia Los Planes, zona 5 del municipio de Villa Nueva, Guatemala.
Los Bomberos Voluntarios fueron alertados con respecto a un hecho de violencia que había ocurrido en el lugar, por lo que de inmediato se coordinó la movilización de elementos de la 25 Compañía para atender a posibles afectados.
Al ingresar al inmueble, los técnicos en urgencias médicas localizaron a esta persona en estado inconsciente. Al evaluarla, confirmaron que presentaba múltiples heridas provocadas por proyectil de arma de fuego en distintas partes del cuerpo.
"Tras la verificación correspondiente, se determinó que la víctima ya no presentaba signos vitales, por lo que fue declarada fallecida en el lugar y se procedió a notificar a las autoridades de la Policía Nacional Civil", explicó un portavoz de la institución.
La escena fue cerrada por las fuerzas de seguridad para poder resguardar cualquier posible evidencia que pudiera encontrarse en la residencia. Mientras tanto, el Ministerio Público comenzó con las diligencias como parte de la investigación para esclarecer el hecho.
Hasta el momento, las autoridades no han dado a conocer la identidad de la víctima ni las posibles causas del ataque.