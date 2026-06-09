 Momento en que una ola inunda área de hotel en Monterrico
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Video capta el momento en que una ola invade un hotel en Monterrico

¿Cuál es la razón del fuerte oleaje que afecta las playas del Pacífico guatemalteco?

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Cámara de seguridad registra ingreso del mar a un hotel en Monterrico., Captura de pantalla video de Facebook.
Cámara de seguridad registra ingreso del mar a un hotel en Monterrico. / FOTO: Captura de pantalla video de Facebook.
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Una cámara de seguridad captó el momento exacto en que una fuerte ola ingresó a las instalaciones de un hotel en Monterrico, Santa Rosa, provocando la inundación de una de las áreas del establecimiento y evidenciando el incremento del oleaje que se ha registrado en las costas del Pacífico guatemalteco durante las últimas horas.

Las imágenes muestran cómo el agua del mar avanza con fuerza hasta alcanzar las instalaciones ubicadas cerca de la playa, sorprendiendo a quienes se encontraban en el lugar. El video se ha difundido en redes sociales junto con otros registros que documentan el comportamiento inusual del mar en distintos puntos del litoral.

Situaciones similares en Jutiapa y San Marcos 

Situaciones similares fueron reportadas en playa La Barrona, en Moyuta, Jutiapa, donde pobladores y visitantes grabaron el aumento del oleaje y el avance del agua hacia algunas viviendas y negocios del sector. En la playa de Ocos, San Marcos, comerciantes también reportaron afectaciones luego de que varias olas alcanzaran establecimientos ubicados cerca de la línea costera.

De acuerdo con el Instituto Nacional de Sismología, Vulcanología, Meteorología e Hidrología (Insivumeh) y la Coordinadora Nacional para la Reducción de Desastres (Conred), estas condiciones están asociadas a la formación y fortalecimiento de la tormenta tropical Cristina en el océano Pacífico.

Las autoridades explicaron que el sistema ha generado vientos de entre 40 y 50 kilómetros por hora en la región, además de un incremento en el nivel del mar debido a la disminución de la presión atmosférica, fenómeno conocido como "barómetro invertido".

El Insivumeh señaló que el aumento del oleaje corresponde a una marejada ciclónica provocada por la tormenta tropical Cristina y por alteraciones en el nivel del mar derivadas de las condiciones meteorológicas presentes en el Pacífico.

Ante esta situación, las autoridades recomendaron a la población mantener precaución en las zonas costeras, evitar acercarse a áreas donde el oleaje presenta un comportamiento anormal y atender las indicaciones emitidas por los cuerpos de socorro y entidades de protección civil.

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