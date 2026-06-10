Aparatoso choque entre dos tráileres en la ruta al Atlántico

Un video captado por una cámara de seguridad y difundido ampliamente en redes sociales muestra el instante exacto en que se produce un fuerte accidente de tránsito entre dos vehículos del transporte pesado en el kilómetro 31 de la ruta al Atlántico (CA-9 Norte), en jurisdicción de San Antonio La Paz, El Progreso.
Las imágenes revelan cómo uno de los tráileres realiza una maniobra para tomar un retorno sobre la carretera. Sin embargo, aparentemente el conductor no se percata de la aproximación de otro automotor de carga que circulaba por la vía, lo que provoca una colisión de gran magnitud.
El impacto ocurrió en cuestión de segundos y dejó serios daños materiales en ambas unidades. En uno de los videos compartidos en plataformas digitales se observa que uno de los tráileres sufrió severos daños en el cabezal debido a la fuerza del choque.
Percance genera complicaciones en el tránsito
La Dirección de Protección y Seguridad Vial (Provial) informó que personal de la institución acudió al lugar para atender la emergencia y coordinar las acciones necesarias para restablecer la circulación vehicular en el sector.
De acuerdo con el reporte oficial, el accidente no dejó víctimas mortales ni personas con heridas de gravedad, por lo que únicamente se registraron daños materiales. No obstante, el percance generó complicaciones para los automovilistas que transitaban por el área.
Provial detalló que la colisión entre los dos vehículos de transporte pesado provocó la obstrucción del carril izquierdo con dirección hacia el sur, situación que ocasionó congestionamiento vehicular mientras se realizaban las labores de atención y retiro de las unidades involucradas.
El video del accidente ha generado numerosas reacciones en redes sociales, donde usuarios han destacado la importancia de mantener la precaución y respetar las normas de tránsito para evitar este tipo de incidentes en las carreteras del país.