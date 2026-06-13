 Suman 30 heridos por múltiple colisión en la Interamericana

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79
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Argentina ARG
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Nacionales

Suman 30 heridos por múltiple colisión en ruta Interamericana

Los cuerpos de rescate atendieron a 25 personas en el área del accidente de tránsito.

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El accidente ocurrió en la ruta Interamericana., Bomberos Municipales Departamentales.
El accidente ocurrió en la ruta Interamericana. / FOTO: Bomberos Municipales Departamentales.
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El vocero de Bomberos Municipales Departamentales, Cecilio Chacaj, reportó que al menos 25 personas, pasajeras de dos autobuses extraurbanos, resultaron heridas tras una múltiple colisión en el kilómetro 46 de la carretera Interamericana. El comunicador explicó que los lesionados fueron atendidos en el lugar, pero no fue necesario trasladarlos a un centro asistencial.

No obstante, Chacaj también reportó que cinco personas más fueron trasladadas hacia el Hospital Nacional de Chimaltenango como consecuencia del percance. Entre los heridos llevados a un centro asistencial, Chacaj informó que uno de los conductores de un carro particular fue trasladado en estado delicado.

Asimismo, el paramédico y comunicador reportó que una mujer en estado de gestación resultó herida por el encontronazo. Según las imágenes compartidas por los rescatistas, uno de los carros tipo sedán impactó directamente en un local comercial del sector.

Por el momento no se han establecido las casusas del accidente de tránsito, únicamente se contabilizan ocho vehículos involucrados, entre los que destacan dos autobuses del servicio extraurbano de pasajeros y seis automóviles particulares.

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El plan de control vial arranca este sábado y continuará implementándose hasta el próximo 19 de julio.

Múltiple colisión por asfalto mojado

Las autoridades no han dado a conocer los resultados de sus primeras investigaciones; sin embargo, testigos no descartaron que el accidente haya sido causado por el exceso de velocidad y por lo liso del asfalto a causa de las lluvias del invierno.

Tras varios minutos de obstaculización de la vía, las autoridades movilizaron los dos autobuses accidentados y los carros con grúas.

En tanto, la Dirección General de Transportes (DGT) no ha emitido comunicado para informar si las unidades de transporte implicadas en el choque tenían seguro vigente.

Por el momento, la DGT ha instado a los guatemaltecos para que denuncien anomalías en el transporte de pasajeros llamando al teléfono de denuncias 1532. Asimismo, los pasajeros pueden denunciar a los pilotos irresponsables por medio del WhatsApp 3348-2062.

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