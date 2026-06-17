 Violencia en zona 3: Tres fallecidos en ataque violento

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Nacionales

Ataque en zona 3: Dos mujeres y un hombre fallecidos

El hombre tenía las manos atadas con un cable de energía eléctrica.

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Las víctimas fueron halladas en la vía pública en la zona 3 capitalina., Bomberos Municipales
Las víctimas fueron halladas en la vía pública en la zona 3 capitalina. / FOTO: Bomberos Municipales
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Tres personas murieron como resultado de un ataque armado que se registró en horas de la madrugada de este miércoles, 17 de junio, en la 2ª avenida y 4ª calle de la zona 3 de la Ciudad de Guatemala. Las víctimas son dos mujeres y un hombre que fueron localizados en la vía pública.

De acuerdo con el reporte de los Bomberos Municipales, los vecinos del sector alertaron a través del número de emergencias 123 sobre varias detonaciones de arma de fuego que se habían escuchado, por lo que dos unidades fueron destacadas al lugar.

Los técnicos en urgencias médicas encontraron a las víctimas en estado inconsciente y con evidentes lesiones por los impactos de proyectiles que habían recibido en diferentes partes del cuerpo. Al evaluarlas, constataron que ya no contaban con signos vitales.

Los socorristas también establecieron que los tres fallecidos se encontraban descalzos y el hombre tenía las manos atadas hacia el frente con un cable de uso para conexiones eléctricas.

Hasta el momento, se desconoce la identidad de las víctimas, solo se estableció que tenían entre 50 y 60 años de edad. Fueron trasladadas hacia la morgue del Instituto Nacional de Ciencias Forenses (Inacif) con el fin de que se realicen los análisis respectivos y se proceda a su identificación.

Tras constatar la pérdida de vidas por este hecho de violencia, el personal de la institución notificó a las autoridades correspondientes, que se hicieron presentes para resguardar el área e iniciar con las investigaciones del caso.

Muertes por heridas de arma de fuego subieron un 3.8% en 2025

Los asesinatos con armas de fuego aumentaron un 3,8 % en Guatemala durante 2025 en comparación con 2024, de acuerdo con las estadísticas oficiales divulgadas recientemente.

El Instituto Nacional de Ciencias Forenses (Inacif) detalló en su portal oficial que el año pasado se registraron 3.020 muertes por heridas de arma de fuego en el territorio guatemalteco.

Esa cantidad fue superior en 110 casos al total de 2.910 crímenes a tiros que se perpetraron en el país centroamericano durante 2024.

De los 22 departamentos en los que se divide geográficamente el país, el de Guatemala, que incluye la capital, fue el que registró más muertes violentas con armas de fuego con un total de 1.446 en 2025, frente a las 1.273 reportadas el año anterior.

* Con información de Juan Carlos Chanta, Emisoras Unidas 89.7

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