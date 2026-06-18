Congestionamiento por vehículo volcado en zona 12

La circulación vehicular se mantiene complicada desde horas de la madrugada de este jueves, 18 de junio, debido a un accidente de tránsito que se registró en la 18 calle y 27 avenida de la zona 12, Ciudad de Guatemala. Las autoridades pidieron precaución a los usuarios.
La Policía Municipal de Tránsito (PMT) capitalina dio a conocer que, por causas no establecidas, el conductor de un vehículo perdió el control del volante cuando circulaba en este punto y eso generó que volcara sobre la cinta asfáltica.
Según la institución, no se reportaron personas heridas como resultado de este aparatoso percance vial, únicamente hubo daños materiales.
En cuanto al impacto que está teniendo este incidente en el tránsito, se dio a conocer que únicamente se tiene un carril habilitado, por lo que se ha generado congestionamiento vehicular en el ingreso a 18 calle.
"Trabajamos para mejorar la movilidad de la zona. Nuestros agentes brindan ayuda y apoyo para regular la circulación. Mucha precaución al transitar por el área", detalló la PMT en redes sociales.
Otros incidentes viales
Durante las primeras horas de este jueves se han reportado incidentes en diferentes puntos, uno de estos en la calzada José Milla, zona 6 capitalina, donde un vehículo de transporte pesado que presenta desperfectos mecánicos se quedó obstaculizando uno de los carriles.
La PMT informó que se encuentra brindando el apoyo necesario para poder retirar el obstáculo. Mientras tanto, hizo un llamado a los usuarios a tomar en cuenta esta información para planificar sus actividades si necesita transitar por el sector.
En ese mismo sector se reportó el caso de un vehículo que presentó fallas en uno de sus vehículos. Aunque temporalmente bloqueó el paso, tras varios minutos pudo ser movilizado a un área donde no afectara a los demás conductores. Los agentes de la PMT utilizaron una patineta para retirar el automóvil.