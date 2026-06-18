 EE. UU. ofrece US$15 millones por líderes de MS de Honduras

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Nacionales

EE. UU. ofrece US$15 millones por captura de cabecillas de la MS; uno de ellos habría estado en Guatemala

Alias 'Porky', líder de la Mara Salvatrucha en Honduras, figura entre los diez fugitivos más buscados del FBI y, según informes de inteligencia revelados por un medio hondureño, habría sido ubicado en Guatemala en cierto momento durante el 2025.

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Pandilleros de la Mara Salvatrucha de Honduras buscados por Estados Unidos., Departamento de Estado de EE. UU.
Pandilleros de la Mara Salvatrucha de Honduras buscados por Estados Unidos. / FOTO: Departamento de Estado de EE. UU.
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Estados Unidos anunció este jueves que ofrece una recompensa de hasta quince millones de dólares por información que conduzca a la captura de los cabecillas de la Mara Salvatrucha (MS-13) en Honduras Yulan Adonay Archaga Carías, alias 'Porky'; y Víctor Eduardo Morales Zelaya, alias 'Cuervo'.

Según la acusación judicial en Estados Unidos, Archaga Carías y Morales Zelaya son los miembros de mayor rango de la MS en Honduras y son responsables de dirigir las actividades delictivas de la pandilla, incluido el narcotráfico, el lavado de dinero, asesinatos y secuestros.

El Departamento de Estado ofrece hasta diez millones de dólares por la captura de Porky, quien figura en la lista de los diez fugitivos más buscados del FBI, y otros cinco millones por el arresto del Cuervo.

La investigación sobre ambos cabecillas está liderada por el Grupo de Trabajo de Seguridad Nacional (HSTF), integrado por miembros de varias agencias de la Administración estadounidense, dedicado a eliminar a los cárteles del narcotráfico.

El presidente Donald Trump catalogó el año pasado como grupo terrorista a la Mara Salvatrucha, así como a los principales cárteles mexicanos de la droga y a la organización venezolana Tren de Aragua.

La Mara Salvatrucha es una pandilla originada en Los Ángeles (California) en la década de 1980 entre jóvenes salvadoreños, y luego se expandió a Centroamérica y otras partes de Estados Unidos, donde opera mediante extorsiones, tráfico de drogas y otras actividades violentas.

Presuntamente estuvo en Guatemala

Yulan Adonay Archaga Carías, alias 'Porky', se encuentra prófugo de la justicia desde febrero de 2020, después de que un grupo armado irrumpió en el Palacio de Justicia de Honduras y lo liberó. En ese operativo ilegal murieron cuatro personas, incluidos dos policías y dos militares. Desde entonces, las autoridades le siguen el rastro y seis años después sigue sin ser capturado.

En abril de 2025, el medio hondureño ICN reveló el contenido de un informe confidencial de inteligencia de la Policía Nacional (PN) de ese país, en el que se mencionaba la posibilidad de que el integrante de la MS tuviera presencia en territorio guatemalteco.

En una nota periodística exclusiva, se indicó que las autoridades determinaron que el pandillero emitió cierta comunicación por llamadas y mensajería telefónica desde el interior de una edificación ubicada en un sector de la zona 4 de la Ciudad de Guatemala. Se indicó que habría estado en cercanías de un restaurante, específicamente a 648 kilómetros de Honduras.

El medio agregó que fueron interceptadas las llamadas del sospechoso y, a pesar de tener una dirección exacta en la que podrían haberlo ubicado, no se concretaron las acciones correspondientes para su detención.

* Con información de la agencia de noticias EFE y el medio hondureño ICN.

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