 Acceso vehicular limitado a Isla de Flores por socavamiento

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Mexico MEX
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South Africa SAO
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Bosnia & Herzegovina BHO
62
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Switzerland SWI
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Qatar QAT
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Finalizado
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13/06 19:00 HS
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Scotland SCO
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Morocco MOR
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Haiti HAI
Morocco MOR
24/06 16:00 HS
Haiti HAI
Scotland SCO
24/06 16:00 HS
Brazil BRA
USA USA
12/06 19:00 HS
Paraguay PAR
Finalizado
Australia AUS
13/06 22:00 HS
Turkey TUR
Finalizado
USA USA
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Paraguay PAR
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25/06 20:00 HS
Australia AUS
Turkey TUR
25/06 20:00 HS
USA USA
Germany GER
14/06 11:00 HS
Curacao CUR
Finalizado
Ivory Coast ICV
14/06 17:00 HS
Ecuador ECU
Finalizado
Germany GER
20/06 14:00 HS
Ivory Coast ICV
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Curacao CUR
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Ivory Coast ICV
Ecuador ECU
25/06 14:00 HS
Germany GER
Netherlands NET
14/06 14:00 HS
Japan JAP
Finalizado
Sweden SWE
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Tunisia TUN
Finalizado
Netherlands NET
20/06 11:00 HS
Sweden SWE
Tunisia TUN
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Japan JAP
Tunisia TUN
25/06 17:00 HS
Netherlands NET
Japan JAP
25/06 17:00 HS
Sweden SWE
Belgium BEL
15/06 13:00 HS
Egypt EGY
Finalizado
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15/06 19:00 HS
New Zealand NZE
Finalizado
Belgium BEL
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Iran IRA
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New Zealand NZE
26/06 21:00 HS
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Spain SPA
15/06 10:00 HS
Cape Verde CVA
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Saudi Arabia SAA
15/06 16:00 HS
Uruguay URU
Finalizado
Spain SPA
21/06 10:00 HS
Saudi Arabia SAA
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Cape Verde CVA
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Saudi Arabia SAA
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26/06 18:00 HS
Spain SPA
France FRA
16/06 13:00 HS
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16/06 16:00 HS
Norway NOR
Finalizado
France FRA
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Iraq IRA
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Senegal SEN
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France FRA
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26/06 13:00 HS
Iraq IRA
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Finalizado
Argentina ARG
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Algeria ALG
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Argentina ARG
Portugal POR
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Uzbekistan UZB
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Portugal POR
D.R. Congo DCR
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Uzbekistan UZB
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Panama PAN
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England ENG
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Ghana GHA
Panama PAN
27/06 15:00 HS
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Nacionales

Petén: Restringen acceso vehicular a la Isla de Flores por socavamiento

El paso peatonal está autorizado con su debida precaución. Además, las autoridades recomendaron a los vecinos y turistas utilizar transporte acuático mientras avanzan los trabajos de rehabilitación de este tramo.

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Daño en estructura de ingreso a la isla de Flores, Petén., .
Daño en estructura de ingreso a la isla de Flores, Petén. / FOTO: .
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Las autoridades anunciaron este jueves, 18 de junio, que se decidió restringir por completo el paso vehicular hacia la Isla de Flores, en el departamento de Petén, debido a los daños estructurales detectados en el relleno del puente de ingreso. Se trata de una medida preventiva para garantizar la seguridad de la población.

Un socavamiento ocurrido durante la presente semana está afectando esa zona. Los equipos especializados de la Coordinadora Nacional para la Reducción de Desastres (Conred) ya se encuentran realizando las verificaciones correspondientes. En ese contexto, se han implementado acciones para evitar riesgos para los vecinos y turistas.

Las autoridades mantienen el monitoreo constante de la situación y exhortaron a la población a respetar las medidas establecidas mientras continúan los trabajos de rehabilitación en el acceso principal a la Isla de Flores.

Restricciones y recomendación para utilizar transporte acuático

La Municipalidad de Flores informó que se activó una coordinación interinstitucional de emergencia con el objetivo de iniciar de inmediato los trabajos de rehabilitación y restablecer la conectividad vial entre Santa Elena y la Ciudad Isla de Flores.

Entre las disposiciones temporales implementadas destacan que el ingreso peatonal continúa habilitado, aunque se recomienda a los usuarios transitar con precaución. Asimismo, se sugirió a vecinos y turistas utilizar el transporte acuático como alternativa de movilidad segura mientras se desarrollan las labores de reparación.

Asimismo, la Asociación de Lancheros de San Miguel (ASLAMI) implementó tarifas preferenciales para el transporte de pasajeros, fijando cobros de Q10 para una persona, Q7.50 por pasajero cuando viajen dos personas y Q5 por persona para grupos de tres o más usuarios.

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Daños en el relleno que comunica Santa Elena con Flores, en Petén. - Conred

La municipalidad también autorizó el ingreso exclusivo de vehículos de emergencia y personal médico debidamente identificado que se encuentre prestando servicios de salud. De igual manera, podrán ingresar vehículos de residentes previamente autorizados que cuenten con su respectivo marbete, a quienes se les pidió evitar desplazamientos innecesarios.

Además, se advirtió que el tránsito vehicular de los residentes estará sujeto a restricciones parciales temporales durante la operación de maquinaria pesada en el área afectada.

Paso temporal para motoristas

El Consejo Comunitario de Desarrollo (Cocode) de San Miguel informó que, debido al socavamiento registrado en el puente de Flores, se habilitó de forma temporal el paso únicamente para motocicletas de vecinos de las comunidades de San Miguel y El Arrozal.

Para circular, los conductores deberán portar un adhesivo de autorización que permita su identificación, mientras que el listado de personas autorizadas será entregado a la Policía Municipal de Tránsito (PMT).

Además, como medida de apoyo a la movilidad de los habitantes, se acordaron tarifas especiales para el servicio de ferry de motocicletas entre San Miguel y Santa Elena, estableciendo un costo de Q10 para vecinos y Q5 para estudiantes.

* Con información de Juan Carlos Chanta, Emisoras Unidas 89.7

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