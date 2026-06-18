Acceso vehicular limitado a Isla de Flores por socavamiento

Las autoridades anunciaron este jueves, 18 de junio, que se decidió restringir por completo el paso vehicular hacia la Isla de Flores, en el departamento de Petén, debido a los daños estructurales detectados en el relleno del puente de ingreso. Se trata de una medida preventiva para garantizar la seguridad de la población.
Un socavamiento ocurrido durante la presente semana está afectando esa zona. Los equipos especializados de la Coordinadora Nacional para la Reducción de Desastres (Conred) ya se encuentran realizando las verificaciones correspondientes. En ese contexto, se han implementado acciones para evitar riesgos para los vecinos y turistas.
Las autoridades mantienen el monitoreo constante de la situación y exhortaron a la población a respetar las medidas establecidas mientras continúan los trabajos de rehabilitación en el acceso principal a la Isla de Flores.
Restricciones y recomendación para utilizar transporte acuático
La Municipalidad de Flores informó que se activó una coordinación interinstitucional de emergencia con el objetivo de iniciar de inmediato los trabajos de rehabilitación y restablecer la conectividad vial entre Santa Elena y la Ciudad Isla de Flores.
Entre las disposiciones temporales implementadas destacan que el ingreso peatonal continúa habilitado, aunque se recomienda a los usuarios transitar con precaución. Asimismo, se sugirió a vecinos y turistas utilizar el transporte acuático como alternativa de movilidad segura mientras se desarrollan las labores de reparación.
Asimismo, la Asociación de Lancheros de San Miguel (ASLAMI) implementó tarifas preferenciales para el transporte de pasajeros, fijando cobros de Q10 para una persona, Q7.50 por pasajero cuando viajen dos personas y Q5 por persona para grupos de tres o más usuarios.
La municipalidad también autorizó el ingreso exclusivo de vehículos de emergencia y personal médico debidamente identificado que se encuentre prestando servicios de salud. De igual manera, podrán ingresar vehículos de residentes previamente autorizados que cuenten con su respectivo marbete, a quienes se les pidió evitar desplazamientos innecesarios.
Además, se advirtió que el tránsito vehicular de los residentes estará sujeto a restricciones parciales temporales durante la operación de maquinaria pesada en el área afectada.
Paso temporal para motoristas
El Consejo Comunitario de Desarrollo (Cocode) de San Miguel informó que, debido al socavamiento registrado en el puente de Flores, se habilitó de forma temporal el paso únicamente para motocicletas de vecinos de las comunidades de San Miguel y El Arrozal.
Para circular, los conductores deberán portar un adhesivo de autorización que permita su identificación, mientras que el listado de personas autorizadas será entregado a la Policía Municipal de Tránsito (PMT).
Además, como medida de apoyo a la movilidad de los habitantes, se acordaron tarifas especiales para el servicio de ferry de motocicletas entre San Miguel y Santa Elena, estableciendo un costo de Q10 para vecinos y Q5 para estudiantes.
* Con información de Juan Carlos Chanta, Emisoras Unidas 89.7