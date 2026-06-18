Motorista golpea a mujer tras accidente en San Juan

La tarde del pasado miércoles, 17 de junio, ocurrió un accidente vial en la Calzada San Juan y 21 calle de la zona 7 capitalina, que dejó dos personas heridas. El incidente vial involucró a un vehículo tipo sedán, conducido por una mujer, a una motocicleta.
Tras el accidente vial se registró un hecho que ha generado indignación, ya que el motorista involucrado atacó a la conductora mientras ella ofrecía disculpas. El hecho quedó captado en video por testigos que se aglomeraron en el lugar del accidente. En las imágenes se observa cuando la mujer está dirigiéndose al motorista afectado y este decide usar su casco para derribar a la conductora.
Testigos cuestionaron la agresión afirmando que la violencia hacia la mujer no es la forma de solucionar un incidente vial. La discusión se amplió entre usuarios en redes sociales quienes realizaban señalamientos contra los conductores involucrados.
Violencia en la vía pública
No es la primera vez que un incidente vial provoca un hecho de violencia entre guatemaltecos, lo cual evidencia la falta de tolerancia de los usuarios que utilizan la vía pública. Aunque muchos hechos de tránsito se pueden prevenir con el cumplimiento del reglamento de la ley de tránsito, se ha evidenciado la necesidad de la educación vial.
Muchos otros hechos violentos se han registrado por las cámaras de los mismos usuarios; sin embargo, en esta ocasión se debatió la violenta agresión del motorista contra una mujer.
Autoridades competentes han hecho un repetitivo llamado a la ciudadanía a cumplir con el reglamento de tránsito, en donde se establecen los lineamientos para un transitar seguro, tanto para conductores como para peatones.