Pobladores vapulean a dos hombres en Chinautla

Dos hombres resultaron con lesiones en distintas partes del cuerpo después de haber sido vapuleados por un grupo de personas que los señalaba de estar involucrados en hechos delictivos cometidos en el sector conocido como La Bendición, en La Isla, colonia Tierra Nueva 1, municipio de Chinautla, Guatemala.
Los vecinos indicaron que los individuos trataron de robar en una de las viviendas de esa localidad, por lo que decidieron tomar medidas que incluyeron atarlos de pies y manos y golpearlos. También los rociaron con gasolina, pues tenían la intención de prenderles fuego; sin embargo, después decidieron lanzarlos a un barranco.
Los Bomberos Municipales de Chinautla acudieron al lugar tras recibir alertas sobre la presencia de personas lesionadas que se encontraban al fondo de una hondonada. Los técnicos en urgencias médicas constataron que los pacientes presentaban varias contusiones en diferentes partes del cuerpo. Además, uno de ellos presentaba deformidad en una extremidad inferior.
Los lesionados fueron extraídos del barranco. A ambos se les brindó asistencia prehospitalaria y posteriormente fueron llevados al Hospital General San Juan de Dios en estado delicado.
Los agentes de la Policía Nacional Civil y fiscales del Ministerio Público fueron notificados para realizar las diligencias e investigaciones correspondientes en seguimiento de este caso.