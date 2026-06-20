PNC y Ejército realizan patrullajes en distintas áreas

La Policía Nacional Civil (PNC) y el Ejército de Guatemala reportaron patrullajes y puestos de control preventivos en varios sectores del país, con el objetivo de prevenir hechos violentos. Durante la mañana de este sábado, 20 de junio de 2026, la policía reportó que ha identificado a 236 personas, y ha verificado más de 137 motocicletas y 65 automóviles.
La PNC aseguró que el personal ubicado en los puestos de control también cumplió con el protocolo de revisión de solvencias, para verificar que los conductores o acompañantes no tuvieran orden de captura pendiente de ejecución. Agregaron que en estas acciones participan agentes de diferentes divisiones y que se hacen de forma rápida y sin previo aviso.
En uno de los patrullajes, instalado en una carretera de Chimaltenango, la PNC reportó el apoyo de agentes policiales de la comisaría 73 y del Grupo de Reacción Inmediata Lobos y de oficiales de la Subdirección General de Análisis e Información Antinarcótica.
Para reforzar los operativos, también participa la División Nacional Contra el Desarrollo Criminal de las Pandillas y la División de Protección a la Naturaleza. "Estas acciones tienen como objetivo prevenir hechos delictivos contra la vida y el patrimonio de los ciudadanos", puntualizó la PNC.
En otras noticias: Los ocupantes de un automóvil tipo sedán fueron blanco de un ataque armado la noche del viernes en el Periférico.
Ejército realiza patrullajes en ríos y zonas fronterizas
El Ejército de Guatemala reportó que mantiene presencia para dar seguridad en el territorio nacional, a través de la Quinta Brigada de Infantería "MGS". Durante la mañana, los uniformados efectuaron varias rondas a motor en la aldea Río Seco, municipio de San Mateo Ixtatán, departamento de Huehuetenango.
Las fuerzas armadas señalaron que las accione se hacen con el propósito de fortalecer la seguridad, mantener la presencia institucional y contribuir al bienestar de los habitantes del sector.