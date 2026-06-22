Accidente en Escuintla: Vehículo volcado deja un muerto

Una persona murió como resultado de un accidente de tránsito ocurrido durante horas de la madrugada de este lunes, 22 de junio, en el kilómetro 82 de la ruta al Pacífico, en jurisdicción del municipio de Siquinalá, Escuintla.
Los Bomberos Voluntarios dieron a conocer que a su centro de llamadas ingresaron alertas de parte de usuarios de esa ruta para dar a conocer que había ocurrido un fuerte percance vial en el referido sector, por lo que de inmediato se coordinó la presencia de unidades de emergencia.
Los técnicos en urgencias médicas constataron que en este tramo, específicamente en los carriles de sur a norte, se encontraba un vehículo tipo sedan volcado tras una colisión que se originó por causas todavía no establecidas.
"Los elementos de la 41 compañía se presentaron al lugar, donde técnicos en urgencias médicas localizaron a un hombre fallecido por politraumatismo, por lo que procedieron a dar aviso a las autoridades competentes", explicó Víctor Gómez, vocero del cuerpo de socorro.
Agregó que la persona fallecida no pudo ser identificada.
Los agentes de la Policía Nacional Civil y fiscales del Ministerio Público se presentaron al lugar de los hechos para realizar las diligencias y coordinar el traslado del cuerpo de la víctima hacia la morgue del Instituto Nacional de Ciencias Forenses (Inacif), donde se procederá a realizar los análisis necesarios y a buscar su identificación.
Cierre vehicular en el sector
La Dirección General de Protección y Seguridad Vial (Provial) dio a conocer que las brigadas de la institución mantienen presencia en el lugar donde murió una persona tras un accidente en Siquinalá, Escuintla.
Según explicó la institución, debido a que están en desarrollo las diligencias por parte de las autoridades, en el sector hay un cierre parcial que abarca el carril izquierdo yendo desde occidente hacia oriente.
La institución hizo un llamado a los usuarios a respetar las señales de tránsito y atender las instrucciones del personal de Provial que regula el paso en ese punto de la ruta al Pacífico.