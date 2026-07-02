 Fin del subsidio temporal a combustibles: ¿Qué esperar?

Calendario por fase

South Africa SAO
28/06 13:00 HS
Canada CAN
Finalizado
Brazil BRA
29/06 11:00 HS
Japan JAP
Finalizado
Germany GER
29/06 14:30 HS
Paraguay PAR
Finalizado
Netherlands NET
29/06 19:00 HS
Morocco MOR
Finalizado
Ivory Coast ICV
30/06 11:00 HS
Norway NOR
Finalizado
France FRA
30/06 15:00 HS
Sweden SWE
Finalizado
Mexico MEX
30/06 19:00 HS
Ecuador ECU
Finalizado
England ENG
01/07 10:00 HS
D.R. Congo DCR
Finalizado
Belgium BEL
01/07 14:00 HS
Senegal SEN
After ET
USA USA
01/07 18:00 HS
Bosnia & Herzegovina BHO
Finalizado
Spain SPA
02/07 13:00 HS
Austria AUS
Finalizado
Portugal POR
02/07 17:00 HS
Croatia CRO
Medio Tiempo
Switzerland SWI
02/07 21:00 HS
Algeria ALG
Australia AUS
03/07 12:00 HS
Egypt EGY
Argentina ARG
03/07 16:00 HS
Cape Verde CVA
Colombia COL
03/07 19:30 HS
Ghana GHA
Nacionales

MEM: Subsidio a combustibles cumplió su objetivo y llegará a su fin

El Ministerio de Energía y Minas señaló la reducción de los precios internacionales y el agotamiento de los recursos asignados para aplicar esta medida.

Compartir:
Una persona entrega dinero en una estación de gasolina en Ciudad de Guatemala, EFE
Una persona entrega dinero en una estación de gasolina en Ciudad de Guatemala / FOTO: EFE
Síguenos en WhatsApp Síguenos en Telegram Suscríbete en YouTube

El Ministerio de Energía y Minas (MEM) compartió información con respecto al subsidio a los combustibles que se implementó desde mayo en respuesta al alza que se observó en los precios. Según indicó, este apoyo temporal cumplió su objetivo de aliviar el impacto del internacional de precios ocasionada por el conflicto en Medio Oriente.

El referido aporte otorgaba Q8 al galón de diésel y Q5 para las gasolinas superior y regular, reflejándose en el precio final al que los consumidores adquirían los productos en los expendios a nivel nacional.

Según detalló la cartera, actualmente los precios internacionales de los derivados del petróleo muestran una tendencia a la baja, la cual coincide con la finalización del apoyo temporal ante el agotamiento de los recursos destinados para el mismo.

"Con la reducción de los precios internacionales y el agotamiento de los recursos asignados, esta medida llegará a su fin", enfatizó, aunque no especificó una fecha en la que se daría totalmente concluido este beneficio.

La entidad añadió que oportunamente se informará a la población sobre la conclusión de esta medida, con el propósito de brindar certeza. También señaló que se continuarán fortaleciendo los procesos de verificación y supervisión para el beneficio de los consumidores.

Sin petición para ampliar fondos

El diputado Juan Carlos Rivera, integrante de la Comisión Permanente, dijo esta semana que el Congreso de la República no ha recibido ninguna solicitud del Ejecutivo para ampliar el subsidio a los combustibles.

"Es importante que el precio de los combustibles ha bajado. Nosotros, como Congreso, no hemos recibido información de parte del Ejecutivo si existe el interés de ampliar este subsidio, ya que es una inversión importante, más de Q2 mil millones. Esos fondos se pueden utilizar para invertirlos en educación, salud o infraestructura, que tanto necesitamos en nuestro país", expresó a los periodistas.

Añadió que se esperará si el Gobierno envía algún requerimiento para abordar el tema; sine embargo, de no ser así, al momento que se agote el monto que fue asignado, se tiene que retornar a los precios que se tenían antes de la aplicación del apoyo temporal.

Detalles de ejecución de recursos y postura de no renovar

Ayer, en la conferencia de prensa "La Ronda", en el Palacio Nacional de la Cultura, el ministro de Finanzas Públicas, Jonathan Menkos, explicó que los precios futuros del petróleo se mantienen en niveles que la economía puede sostener sin necesidad de mantener el subsidio a los combustibles.

Compartió que, hasta el 21 de junio, la ejecución de esta medida alcanzaba el 79%, equivalente a Q 1 mil 580.2 millones. Asimismo, indicó que la ejecución promedio semanal es de Q197.5 millones y confirmó que no habrá nuevo subsidio.

"Se puso en práctica el subsidio en los momentos más duros de los precios de los combustibles y del petróleo. Los precios del petróleo a futuro ya rondan en niveles que la economía puede mantener, sostener sin necesidad de un subsidio. Revisábamos las proyecciones y estas van desde 70.44 dólares, las estimaciones de venta de petróleo a agosto de 2026 y 66.41 dólares por barril a diciembre de 2027. Esto quiere decir que prácticamente hemos retornado a los precios del petróleo que permiten mantener una actividad económica con certidumbre y claridad", expresó.

En Portada

Erwin Barrios Torres asume como ministro de Energía y Minast
Nacionales

Erwin Barrios Torres asume como ministro de Energía y Minas

01:29 PM, Jul 02
FLACSO cuestiona proceso electoral universitario y alerta sobre sus repercusiones nacionalest
Nacionales

FLACSO cuestiona proceso electoral universitario y alerta sobre sus repercusiones nacionales

01:18 PM, Jul 02
Señalado de embestir a motorista es beneficiado con arresto domiciliariot
Nacionales

Señalado de embestir a motorista es beneficiado con arresto domiciliario

11:25 AM, Jul 02
Cuenta regresiva para el cierre del vertedero de AMSA: ¿Qué pasará con la basura de la región?t
Nacionales

Cuenta regresiva para el cierre del vertedero de AMSA: ¿Qué pasará con la basura de la región?

09:42 AM, Jul 02
VIDEO: Dramático rescate de Hernán Gil, tras ocho días bajo los escombros en Venezuelat
Internacionales

VIDEO: Dramático rescate de Hernán Gil, tras ocho días bajo los escombros en Venezuela

02:26 PM, Jul 02

Temas

Mundial 2026DestacadasFútbol#ViralesMundial2026GuatemalauniversofutbolCopa del MundoEstados UnidosMéxicoredes socialesBrasil
  • element_2

Descubre más contenidos en radiosguate.com

celulares-no-podran-utilizar-whatsapp-mayo-2024.jpg ,
Tendencias

Por qué que te dejen en visto en WhatsApp duele y desencadena reacciones emocionales

Relojes inteligentes ,Relojes inteligentes
Tecnología

Los relojes inteligentes para niños dejaron de ser un juguete: Ahora son tu mejor aliado de seguridad

tequila-2230238 ,
Moda Y Belleza

Tequila: el elixir que podría favorecer la pérdida de peso

  • element_2

Horóscopos y más contenidos en latronadora.com

horóscopo
Mundial 2026 ,Mundial 2026
Tendencias

¿Cuáles son las estampas más difíciles de conseguir del mundial 2026?

Guatemala ,Guatemala
Tendencias

¿Qué hay bajo la calle Guatemala 24 en México que se ha convertido en una disputa histórica?

Calambres ,Calambres
Salud

¿Por qué dan calambres en las piernas en la noche?

Emisoras Unidas Escuchar