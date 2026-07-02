Fin del subsidio temporal a combustibles: ¿Qué esperar?

El Ministerio de Energía y Minas (MEM) compartió información con respecto al subsidio a los combustibles que se implementó desde mayo en respuesta al alza que se observó en los precios. Según indicó, este apoyo temporal cumplió su objetivo de aliviar el impacto del internacional de precios ocasionada por el conflicto en Medio Oriente.
El referido aporte otorgaba Q8 al galón de diésel y Q5 para las gasolinas superior y regular, reflejándose en el precio final al que los consumidores adquirían los productos en los expendios a nivel nacional.
Según detalló la cartera, actualmente los precios internacionales de los derivados del petróleo muestran una tendencia a la baja, la cual coincide con la finalización del apoyo temporal ante el agotamiento de los recursos destinados para el mismo.
"Con la reducción de los precios internacionales y el agotamiento de los recursos asignados, esta medida llegará a su fin", enfatizó, aunque no especificó una fecha en la que se daría totalmente concluido este beneficio.
La entidad añadió que oportunamente se informará a la población sobre la conclusión de esta medida, con el propósito de brindar certeza. También señaló que se continuarán fortaleciendo los procesos de verificación y supervisión para el beneficio de los consumidores.
Sin petición para ampliar fondos
El diputado Juan Carlos Rivera, integrante de la Comisión Permanente, dijo esta semana que el Congreso de la República no ha recibido ninguna solicitud del Ejecutivo para ampliar el subsidio a los combustibles.
"Es importante que el precio de los combustibles ha bajado. Nosotros, como Congreso, no hemos recibido información de parte del Ejecutivo si existe el interés de ampliar este subsidio, ya que es una inversión importante, más de Q2 mil millones. Esos fondos se pueden utilizar para invertirlos en educación, salud o infraestructura, que tanto necesitamos en nuestro país", expresó a los periodistas.
Añadió que se esperará si el Gobierno envía algún requerimiento para abordar el tema; sine embargo, de no ser así, al momento que se agote el monto que fue asignado, se tiene que retornar a los precios que se tenían antes de la aplicación del apoyo temporal.
Detalles de ejecución de recursos y postura de no renovar
Ayer, en la conferencia de prensa "La Ronda", en el Palacio Nacional de la Cultura, el ministro de Finanzas Públicas, Jonathan Menkos, explicó que los precios futuros del petróleo se mantienen en niveles que la economía puede sostener sin necesidad de mantener el subsidio a los combustibles.
Compartió que, hasta el 21 de junio, la ejecución de esta medida alcanzaba el 79%, equivalente a Q 1 mil 580.2 millones. Asimismo, indicó que la ejecución promedio semanal es de Q197.5 millones y confirmó que no habrá nuevo subsidio.
"Se puso en práctica el subsidio en los momentos más duros de los precios de los combustibles y del petróleo. Los precios del petróleo a futuro ya rondan en niveles que la economía puede mantener, sostener sin necesidad de un subsidio. Revisábamos las proyecciones y estas van desde 70.44 dólares, las estimaciones de venta de petróleo a agosto de 2026 y 66.41 dólares por barril a diciembre de 2027. Esto quiere decir que prácticamente hemos retornado a los precios del petróleo que permiten mantener una actividad económica con certidumbre y claridad", expresó.