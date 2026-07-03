 Rigoberta Menchú: impunidad y justicia en Guatemala

Calendario por fase

South Africa SAO
28/06 13:00 HS
Canada CAN
Finalizado
Brazil BRA
29/06 11:00 HS
Japan JAP
Finalizado
Germany GER
29/06 14:30 HS
Paraguay PAR
Finalizado
Netherlands NET
29/06 19:00 HS
Morocco MOR
Finalizado
Ivory Coast ICV
30/06 11:00 HS
Norway NOR
Finalizado
France FRA
30/06 15:00 HS
Sweden SWE
Finalizado
Mexico MEX
30/06 19:00 HS
Ecuador ECU
Finalizado
England ENG
01/07 10:00 HS
D.R. Congo DCR
Finalizado
Belgium BEL
01/07 14:00 HS
Senegal SEN
After ET
USA USA
01/07 18:00 HS
Bosnia & Herzegovina BHO
Finalizado
Spain SPA
02/07 13:00 HS
Austria AUS
Finalizado
Portugal POR
02/07 17:00 HS
Croatia CRO
Finalizado
Switzerland SWI
02/07 21:00 HS
Algeria ALG
Finalizado
Australia AUS
03/07 12:00 HS
Egypt EGY
Argentina ARG
03/07 16:00 HS
Cape Verde CVA
Colombia COL
03/07 19:30 HS
Ghana GHA
Canada CAN
04/07 11:00 HS
Morocco MOR
Paraguay PAR
04/07 15:00 HS
France FRA
Nacionales

Rigoberta Menchú: La impunidad se aprovechó de la justicia en Guatemala

La Premio Nobel de la Paz citó casos de periodistas y líderes indígenas a quienes se les ha vulnerado el derecho a la presunción de inocencia.

Compartir:
Fotografía del 24 de junio de 2026 que muestra a la Premio Nobel de la Paz 1992, la guatemalteca Rigoberta Menchú Tum, hablando durante una entrevista con EFE, en Ciudad de Guatemala (Guatemala), EFE/ Mariano Macz
Fotografía del 24 de junio de 2026 que muestra a la Premio Nobel de la Paz 1992, la guatemalteca Rigoberta Menchú Tum, hablando durante una entrevista con EFE, en Ciudad de Guatemala (Guatemala) / FOTO: EFE/ Mariano Macz
Síguenos en WhatsApp Síguenos en Telegram Suscríbete en YouTube

La Premio Nobel de la Paz de 1992, la guatemalteca Rigoberta Menchú Tum, considera que las redes de impunidad se han aprovechado de las debilidades del sistema legal en Guatemala para cooptar las instituciones judiciales del país.

"Aquí la justicia está en manos de quien puede ejercer la justicia, y eso es lo más triste", afirmó Menchú en una entrevista con EFE, con motivo del homenaje que le rendirá este mes la Feria Internacional del Libro de Guatemala (Filgua 2026), en la que sostuvo que los "poderes ocultos" y el crimen organizado secuestraron las instituciones que debían proteger a la ciudadanía.

Este reconocimiento literario, que coincide con la antesala de la conmemoración del 30.º aniversario de la firma de los históricos Acuerdos de Paz, en diciembre de 1996, sirve de marco para que la activista repase un hito histórico que puso fin a 36 años de conflicto armado interno (1960-1996), con un saldo de más de 200.000 muertos y 45.000 desaparecidos.

"A mí me impresiona mucho porque creo que después de los acuerdos de paz se posicionaron efectivamente el narcotráfico, el crimen organizado y los poderes ocultos", explicó Menchú, al señalar que estas estructuras ocuparon de forma estratégica el espacio de un Estado que "no se despertó a tiempo".

"Fueron muy estrategas; ocuparon los espacios que queríamos blindar para que la justicia no estuviera al servicio de la impunidad. Y precisamente la impunidad es la que se aprovechó de estos poderes tan complicados", añadió.

En ese contexto, la lideresa k'iche' citó el caso del periodista José Rubén Zamora Marroquín, fundador del extinto diario elPeriódico, quien ha enfrentado procesos penales que lo mantuvieron casi tres años en prisión preventiva, un caso denunciado internacionalmente como una represalia política.

También recordó a los líderes indígenas perseguidos y encarcelados, como Luis Pacheco y Héctor Chaclán, quienes han enfrentado procesos penales tras encabezar movilizaciones sociales en defensa de la democracia y a quienes, desde su perspectiva, se les ha vulnerado el derecho a la presunción de inocencia.

"Es un teatro que verdaderamente avergüenza a Guatemala. Hace que el país siga siendo emblemático en el mundo no por las buenas cosas que hace, sino porque realmente aquí la justicia está en manos de quien puede ejercer la justicia, y eso es lo más triste", sentenció.

La ONU denuncia el abandono de las víctimas de desaparición forzada en Guatemala

Las expertas del Grupo de Trabajo de las Naciones Unidas sobre Desapariciones Forzadas recomendaron emitir directrices para que todas las dependencias estatales ubiquen, sistematicen y protejan la información archivada del conflicto armado a fin de declararla patrimonio cultural.

Menchú opinó que los desajustes institucionales también han alcanzado los programas de resarcimiento para las víctimas de la guerra civil, debido a que la falta de una tipificación clara ha provocado controversias sobre quién debe ser reconocido como víctima.

"Hemos encontrado una enorme cantidad de vicisitudes como, por ejemplo, la no tipificación exactamente de quién es víctima y quién no en los acuerdos de paz", detalló la activista sobre estas fallas de reparación estructural.

Para la Premio Nobel, la falta de un marco de aplicación genuina que reconozca que Guatemala es un territorio pluricultural, multiétnico y multilingüe perpetúa una brecha histórica entre las decisiones estatales adoptadas desde la capital y las realidades que viven las comunidades ancestrales.

"Se estigmatiza a un grupo porque no hay cabida en la mente de los tomadores de decisiones de que el otro es un ser pensante, un ser de experiencia y un ser que ejerce su libertad fundamental", remarcó.

Los libros como trinchera

La trayectoria de Menchú será el eje central de la XXIII edición de Filgua, que se celebrará del 7 al 19 de julio con Alemania como país invitado de honor.

"Primero rindo homenaje a Filgua porque sé que empezó también en tiempos críticos en Guatemala, y que un grupo de editores y de empresarios hagan posible una feria del libro me parece algo maravilloso", comentó Menchú sobre los orígenes del evento.

Para la activista, la feria literaria representa una plataforma indispensable para que las nuevas generaciones amplíen sus horizontes y forjen una opinión crítica frente a los errores del pasado.

"La lectura libera la mente. Un libro no se puede asesinar", sentenció la Nobel de la Paz, al instar a la juventud guatemalteca a adoptar el hábito de la lectura para convertirse en constructora de ideales, mientras destacó el arte, los tejidos multicolores y la espiritualidad ancestral como las verdaderas fortalezas de una población que se niega a olvidar su historia.

En Portada

Guatemalteco se declara culpable en incidente de tráfico de migrantes que dejó 53 muertost
Nacionales

Guatemalteco se declara culpable en incidente de tráfico de migrantes que dejó 53 muertos

07:25 AM, Jul 03
Rigoberta Menchú: La impunidad se aprovechó de la justicia en Guatemalat
Nacionales

Rigoberta Menchú: La impunidad se aprovechó de la justicia en Guatemala

08:40 AM, Jul 03
Motorista muere en accidente de tránsito en zona 12t
Nacionales

Motorista muere en accidente de tránsito en zona 12

06:39 AM, Jul 03
Detienen a presuntos extorsionistas cuando recibían Q20 mil exigido a víctimat
Nacionales

Detienen a presuntos extorsionistas cuando recibían Q20 mil exigido a víctima

08:20 AM, Jul 03
FIFA explica el gol anulado a Croacia y pone fin a la polémicat
Universo Futbol

FIFA explica el gol anulado a Croacia y pone fin a la polémica

09:46 PM, Jul 02

Temas

Mundial 2026DestacadasFútbol#ViralesMundial2026GuatemalauniversofutbolEstados UnidosCopa del MundoMéxicoredes socialesBrasil
  • element_2

Descubre más contenidos en radiosguate.com

celulares-no-podran-utilizar-whatsapp-mayo-2024.jpg ,
Tendencias

Por qué que te dejen en visto en WhatsApp duele y desencadena reacciones emocionales

Relojes inteligentes ,Relojes inteligentes
Tecnología

Los relojes inteligentes para niños dejaron de ser un juguete: Ahora son tu mejor aliado de seguridad

tequila-2230238 ,
Moda Y Belleza

Tequila: el elixir que podría favorecer la pérdida de peso

  • element_2

Horóscopos y más contenidos en latronadora.com

horóscopo
Mundial 2026 ,Mundial 2026
Tendencias

¿Cuáles son las estampas más difíciles de conseguir del mundial 2026?

Guatemala ,Guatemala
Tendencias

¿Qué hay bajo la calle Guatemala 24 en México que se ha convertido en una disputa histórica?

Calambres ,Calambres
Salud

¿Por qué dan calambres en las piernas en la noche?

Emisoras Unidas Escuchar