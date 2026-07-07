 Árbol cae sobre vehículos en zona 13; paso cerrado en el sector

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Árbol cae sobre vehículos en zona 13; paso cerrado en el sector

El cierre abarca la 15 avenida “A”, donde están en desarrollo las acciones para remover los obstáculos.

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El árbol cayó sobre dos vehículos en zona 13., PMT capitalina/Montejo
El árbol cayó sobre dos vehículos en zona 13. / FOTO: PMT capitalina/Montejo
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Un incidente que se registró durante la madrugada de este martes, 7 de julio, genera complicaciones para la circulación vehicular debido a que un árbol se desplomó y permanece sobre la vía pública. El hecho ocurrió en la zona 13 de la Ciudad de Guatemala.

De acuerdo con la información compartida por la Policía Municipal de Tránsito (PMT) capitalina, las ramas y tronco cayeron sobre dos vehículos en la 15 avenida "A" y 4ª calle del referido sector, donde el paso quedó totalmente cerrado.

Preliminarmente se conoció que no hay personas heridas, solo daños materiales. Aunque las autoridades le dan el seguimiento correspondiente a la emergencia y determinarán los efectos de lo ocurrido.

Labores en el área

El personal municipal, incluida la Unidad Limpia y Verde, mantiene presencia en el área para llevar a cabo las acciones necesarias de limpieza y remoción de los restos que permanecen en la cinta asfáltica.

También se hacen las gestiones para el retiro de los automóviles, los cuales presentan daños en sus estructuras debido a que fueron impactados directamente por el árbol.

Mientras están en desarrollo las diligencias en el área afectada, la PMT brinda apoyo en la regulación del tránsito para evitar mayores inconvenientes mientras es habilita la vía.

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