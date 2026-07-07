Mujer resulta herida en ataque armado en bulevar Liberación

Un ataque armado se registró en horas de la mañana de este martes, 7 de julio, en la 14 avenida y bulevar Liberación, zona 12 de la Ciudad de Guatemala. Como resultado, una mujer quedó con heridas de bala y tuvo que ser ingresada a un hospital.
De acuerdo con la información compartida por los Bomberos Municipales, el hecho de violencia ocurrió en cercanías de la estación de ese cuerpo de socorro e iba dirigido contra los tripulantes de un vehículo tipo camioneta.
Los socorristas indicaron que tanto el conductor del vehículo resultó ileso, pero fue atendido por los Bomberos Municipales ya que presentaba crisis nerviosa.
Mientras tanto, una mujer que viajaba como acompañante fue alcanzada por los proyectiles de arma de fuego, por lo que los técnicos en urgencias médicas le brindaron asistencia prehospitalaria y posteriormente fue trasladada al Hospital Roosevelt.
Los agentes de la Policía Nacional Civil se hicieron presentes al lugar para esclarecer los motivos del ataque armado e identificar a los presuntos responsables.