Trágica muerte de mujer por caída de poste en Jalapa

Una mujer falleció tras un incidente relacionado con la caída de un poste. Los hechos se registraron en horas de la noche del pasado lunes, 6 de julio, en un sector de la aldea El Suzo, municipio de San Pedro Pinula, Jalapa.
De acuerdo con la información preliminar recabada en el lugar, la persona caminaba por el sector en el momento en el que se desplomó la estructura del alumbrado público y la impactó. El reporte emitido por los Bomberos Voluntarios detalla que tuvo contacto con los cables, por lo que la descarga eléctrica le quitó la vida.
Los equipos de la subestación de la localidad fueron notificados con respecto a este incidente, por lo que de inmediato fueron movilizadas las unidades de emergencia al lugar, donde localizaron a la mujer sobre la vía pública con lesiones.
"Tras realizar la evaluación correspondiente, los técnicos en urgencias médicas determinaron que ya no presentaba signos vitales", explicó Leandro Amado, vocero de la institución de socorro.
Añadió que la fallecida fue identificada como Aracely Esteban Galicia, de 25 años de edad.
Las autoridades se hicieron presentes al lugar de los hechos para el seguimiento correspondiente del caso.
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De acuerdo con la información compartida por la Policía Municipal de Tránsito (PMT) capitalina, por causas no establecidas el conductor de un vehículo perdió el control del volante e impactó contra un poste de concreto.
En las redes sociales de la institución fueron compartidas las imágenes del lugar donde ocurrió el percance, en las que se puede observar el carro totalmente destruido tras la fuerte colisión contra la referida estructura.
El automóvil permanecía parcialmente sobre el arriate y también ocupando uno de los carriles. Además, las partes del mismo que se desprendieron durante el choque quedaron esparcidas sobre la cinta asfáltica.
Las autoridades confirmaron que una persona perdió la vida como consecuencia de este hecho. Aunque fue trasladada a un hospital, no fue posible restablecer sus signos vitales por la gravedad de las heridas que presentaba tomando en cuenta la magnitud del accidente.
* Con información de Juan Carlos Chanta, Emisoras Unidas 89.7