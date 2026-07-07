 Guatemala: Riesgo de crisis alimentaria por sequía extrema

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Guatemala encara riesgo de crisis alimentaria por sequía y calor extremo

El Ministerio de Agricultura ha recurrido al uso de imágenes satelitales, sistemas de información geográfica y drones para realizar inspecciones de campo.

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Fotografía del 25 de junio de 2026 que muestra personas monitoreando en la Dirección de Información Geográfica, Estratégica y Gestión de Riesgos (Digegr) del Ministerio de Agricultura, Ganadería y Alimentación (MAGA) en Ciudad de Guatemala., EFE
Fotografía del 25 de junio de 2026 que muestra personas monitoreando en la Dirección de Información Geográfica, Estratégica y Gestión de Riesgos (Digegr) del Ministerio de Agricultura, Ganadería y Alimentación (MAGA) en Ciudad de Guatemala. / FOTO: EFE
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Guatemala está a las puertas de un déficit hídrico y temperaturas extremas que ponen en riesgo la producción de granos básicos, debido a una canícula inusualmente prolongada y al impacto del fenómeno de El Niño en Centroamérica, indicaron a EFE las autoridades agrícolas del país.

La canícula es la temporada del año en la que se registran las temperaturas más altas. Se caracteriza por un calor extremo, disminución de lluvias y cielos despejados.

El director de Información Geográfica, Estratégica y Gestión de Riesgos (Digegr) del Ministerio de Agricultura, Ganadería y Alimentación (MAGA), Rafael López, dijo que la escasez de lluvias registrada desde mayo pasado ha dejado los suelos guatemaltecos en una situación crítica.

López señaló que el territorio guatemalteco se encuentra prácticamente al inicio del periodo canicular, el cual proyecta un panorama alarmante para la seguridad alimentaria debido a una duración sin precedentes cercanos.

"Lo más preocupante para este año es que tiene una característica de ser una canícula prolongada. Estamos hablando de una canícula de más de duración de 40 a 42 días o un poco más", detalló el funcionario, quien precisó que la combinación de falta de agua y calor extremo generará un severo "estrés vegetal" en las plantaciones del país centroamericano.

Esta anomalía térmica se complementa con la consolidación del fenómeno de El Niño, cuya probabilidad de afectación supera ya el 98 %, elevando los termómetros por encima de los 35 grados Celsius en diversas zonas.

"Podemos tener el caso de la pérdida de la germinación, ese cambio de color en las plantas amarillento, que es la clorosis, o el crecimiento lento y el aborto en granos también que puede ocurrir", argumentó López, al advertir que aunque se vigilan 119 categorías de cultivos, la prioridad institucional se concentra en proteger el maíz y el frijol por ser la base de la dieta guatemalteca.

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El director de Información Geográfica, Estratégica y Gestión de Riesgos (Digegr) del Ministerio de Agricultura, Ganadería y Alimentación (MAGA) de Guatemala, Rafael López, hablando durante una entrevista en Ciudad de Guatemala. - EFE

Hasta el momento, las regiones del noreste y noroeste del país ya registran estos impactos tempranos, específicamente en las provincias de Izabal y Huehuetenango, además del municipio de Alotenango, en el central departamento de Sacatepéquez.

Ante este panorama de doble amenaza, López indicó que la oficina que dirige evaluó los 340 municipios del país cruzando los registros de daños agropecuarios, sequías e inundaciones acumulados en los últimos diez años, entre 2015 y 2025.

El modelo matemático determinó una alerta generalizada al categorizar a 123 municipios bajo "muy alta vulnerabilidad", a 129 en "alta" y a 88 en grado "medio", detalló el funcionario.

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Agricultura digital de precisión y reserva estratégica

Para contrarrestar esta vulnerabilidad, el Ministerio de Agricultura ha recurrido al uso de imágenes satelitales, sistemas de información geográfica y drones para realizar inspecciones de campo.

Según López, estas herramientas permiten procesar datos en sus estaciones de trabajo y emitir boletines de recomendación técnica cada lunes y viernes.

"La agricultura digital demuestra lo valioso que es el pasar de la intuición a una agricultura de precisión. El tener datos, el tener evidencia sí nos permite a poder poner el aporte tecnológico sobre la mesa para que nuestras recomendaciones también sean precisas", afirmó.

Asimismo, el funcionario confirmó que el Ministerio ejecuta un plan de medidas anticipatorias financiadas con recursos de su presupuesto propio, en coordinación con la Coordinadora Nacional para la Reducción de Desastres (Conred).

"Estamos preparando la reserva estratégica de alimentos. Estamos hablando de temas del seguro agrícola para poder considerar las zonas del país que sean vulnerables al tema, entre otros", concluyó el director.

* Con información de la agencia de noticias EFE.

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