 Feria en Guatemala promueve el turismo multidestino

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Guatemala acogerá una feria que promueve el turismo multidestino en Centroamérica

La estrategia busca que los visitantes internacionales recorran varios países en un mismo viaje, lo que permite aumentar la estadía y el gasto promedio por viajero.

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El director del Instituto Guatemalteco de Turismo, Harris Whitbeck, habla durante la presentación de la feria Centroamérica Travel Market Guatemala 2026 este jueves, en Ciudad de Guatemala (Guatemala), EFE/Alex Cruz
El director del Instituto Guatemalteco de Turismo, Harris Whitbeck, habla durante la presentación de la feria Centroamérica Travel Market Guatemala 2026 este jueves, en Ciudad de Guatemala (Guatemala) / FOTO: EFE/Alex Cruz
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Las autoridades de Turismo de Guatemala resaltaron este jueves, 9 de julio, la promoción del turismo multidestino en Centroamérica al anunciar la realización en octubre próximo de la décimo quinta edición de una feria regional que reunirá a más de 150 empresas del sector y 80 mayoristas internacionales.

Se trata de la feria Centroamérica Travel Market (CATM) 2026, una plataforma comercial que se celebrará del 19 al 21 de octubre en la capital guatemalteca.

"Cuando promovemos Centroamérica como un multidestino no estamos compitiendo entre nosotros, nos estamos complementando", afirmó el director del Instituto Guatemalteco de Turismo (Inguat), Harris Whitbeck.

El presidente de la Cámara de Turismo de Guatemala (Camtur), Rolando Schweikert, recordó que cuando Guatemala acogió la primera edición de la feria, hace más de dos décadas, el istmo apenas recibía cinco millones de turistas, pero hoy llega a 30,6 millones de visitantes internacionales, según los registros de 2025 que incorporan a República Dominicana.

Para ejemplificar este avance en la integración regional, Whitbeck anunció que la aerolínea dominicana Arajet operará una nueva ruta desde Punta Cana hacia Guatemala a partir de noviembre próximo, una conectividad que se suma al reciente vuelo de la compañía TAG que enlaza la capital guatemalteca con El Salvador.

INGUAT destaca crecimiento sostenido del turismo internacional en Guatemala

El turismo internacional en Guatemala inició el 2026 con cifras positivas. Más de 300 mil visitantes extranjeros llegaron al país en enero, consolidando la expansión del sector, según datos del INGUAT.

Más sobre la CATM 2026

La CATM 2026 tendrá como eje la promoción del turismo multidestino, una estrategia que busca que los visitantes internacionales recorran varios países en un mismo viaje, lo que permite aumentar la estadía, el gasto promedio por viajero y las oportunidades para toda la cadena de valor turística de la región.

Al respecto, la directora ejecutiva de la Camtur, Nancy Mejía, detalló que el encuentro de negocios contará con unas 150 empresas expositoras de la región, el respaldo de Taiwán y la participación de 80 mayoristas internacionales que realizarán un total de 3.644 citas comerciales, con una proyección que espera superar los 25 millones de dólares en negocios a largo plazo.

Para las autoridades del Inguat, la realización de esta feria en Guatemala fortalecerá la imagen del país en los segmentos cultural, natural, gastronómico y de reuniones, generando oportunidades directas para hoteles, restaurantes, transporte, comercio y operadores turísticos locales. 

* Con información de la agencia de noticias EFE.

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