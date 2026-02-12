Turismo Internacional en Guatemala: Crecimiento Sostenido

El Instituto Guatemalteco de Turismo (INGUAT) informó que Guatemala comenzó el año 2026 con un crecimiento del 9% en el turismo internacional, reflejando un comportamiento positivo del sector y una tendencia sostenida de recuperación en la llegada de visitantes extranjeros.
De acuerdo con datos oficiales, durante enero de 2026 el país registró el ingreso de 304,118 visitantes no residentes, cifra superior a los 279,639 visitantes contabilizados en el mismo mes de 2025. El incremento representa 24,479 turistas adicionales en comparación con el año anterior.
Crecimiento sostenido del turismo
El informe señala que este aumento se suma al desempeño positivo registrado en los últimos años. En 2024 el turismo internacional creció un 15%, mientras que en 2025 el incremento fue del 11%, consolidando una tendencia de expansión en el sector turístico nacional.
Según el INGUAT, estos resultados evidencian estabilidad en la demanda turística, fortalecimiento de mercados estratégicos y un mayor posicionamiento de Guatemala como destino en la región.
Mercados que impulsan la llegada de visitantes
El dinamismo del turismo receptor estuvo impulsado principalmente por los mercados de América Central y América del Norte. La región centroamericana representó el 62% de las llegadas internacionales y registró un crecimiento interanual del 15%.
Por su parte, América del Norte concentró el 24% del total de visitantes y reportó un aumento del 14%. Entre los países que destacan por su contribución al crecimiento del turismo se encuentran Honduras, México y Estados Unidos, considerados mercados clave para Guatemala.
El INGUAT destacó que estos resultados confirman la consolidación de Guatemala como un destino turístico seguro, confiable y competitivo en la región.
La institución subrayó que la oferta turística del país integra cultura viva, naturaleza, patrimonio e infraestructura que permite atender a visitantes de distintos mercados.
Reconocimientos internacionales
En el marco de la promoción turística, Guatemala también obtuvo recientemente el premio al mejor estand en la Feria Internacional de Turismo (Fitur) 2026, mientras que la Cámara de Turismo de Guatemala recibió el Premio Excelencias Turísticas. Ambos reconocimientos se dieron en España, esto refuerza la imagen del país en el ámbito internacional.
Con estos resultados, el sector turístico inicia el 2026 con expectativas positivas y con el objetivo de continuar fortaleciendo la promoción del país como uno de los destinos más atractivos de la región.
Iniciativa de ley
El INGUAT presentó una iniciativa de ley con la finalidad de:
· Fortalecer al INGUAT como autoridad rectora.
· Creación del Fondo para el Desarrollo de Infraestructura Turística, FODITUR.
· Gobernanza multisectorial mediante Junta Asesora y Mesa Multisectorial.
· Modernización tributaria.
· Régimen de incentivos para atraer nueva inversión turística.
· Simplificación y digitalización de trámites.
Mira también:
@emisorasunidas897
🤣 ¿Les ha pasado que llegan a la tienda y al pedir algo les dicen: no hay? Escucha la parodia de El Chapuza. . . #ElChapuz♬ sonido original - Emisoras Unidas