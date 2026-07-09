Inundaciones por lluvias en Alta Verapaz e Izabal

Las autoridades de protección civil le dan seguimiento a la situación de las familias que resultaron afectadas en los departamentos de Alta Verapaz e Izabal, entre otras regiones, como consecuencia de las fuertes lluvias de las últimas horas que han generado inundaciones y otros incidentes.
La Coordinadora Nacional para la Reducción de Desastres (Conred) dio a conocer que los aguaceros que se presentaron en el barrio San Cristóbal Verapaz, en Alta Verapaz, provocaron inundaciones en varias viviendas del sector, generando afectaciones a las familias residentes.
Una situación similar se dio en el caserío Setem, del municipio de Chahal, en ese mismo departamento, donde el agua se acumuló y alcanzó viviendas y cultivos.
Mientras tanto, en el caserío Río Chiquito 1, Panzós, ocurrió un deslizamiento de tierra que generó daños en una vivienda, por lo que el personal de la Conred se hizo presente al lugar para el seguimiento correspondiente.
Tras los incidentes, las autoridades coordinaron una Evaluación de Daños y Análisis de Necesidades (EDAN) para determinar el impacto de la emergencia y establecer las acciones de respuesta que permitan atender a las personas afectadas.
Por aparte, se informó que el desbordamiento de un río provocó inundaciones en la aldea El Sauce, municipio de El Estor, Izabal, causando daños y afectaciones en varias viviendas de la comunidad.
Las familias perjudicadas indicaron que el agua acumulada ingresó a sus hogares y ocasionó pérdidas materiales. En ese contexto, hicieron un llamado a las autoridades e instituciones de socorro para que les brinden asistencia.
Departamentos con posibles crecidas de ríos
La Conred dio a conocer que el ingreso de humedad desde ambos litorales al territorio nacional estaría generando lluvias que pueden favorecer la presencia de crecidas de ríos, por lo que hizo un llamado a la ciudadanía a tomar las medidas de prevención necesarias.
La entidad señaló que el pronóstico del Instituto Nacional de Sismología, Vulcanología, Meteorología e Hidrología (Insivumeh) refleja que la referida situación podría presentarse principalmente en los departamentos de Huehuetenango, Quiché, Baja Verapaz, El Progreso, Zacapa, Alta Verapaz y Petén.
Según el informe, las cuencas de los ríos pertenecientes a estas áreas son: Xaclbal, Salinas, Motagua, Polochic, Cahabón y Moho.
Además de las posibles crecidas, las autoridades no descartaron que las precipitaciones puedan generar emergencias como derrumbes o deslizamientos que podrían generar daños en viivendas y carreteras.