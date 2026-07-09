 Motorista muere tras chocar con un poste en zona 7

Calendario por fase

Canada CAN
04/07 11:00 HS
Morocco MOR
Finalizado
Paraguay PAR
04/07 15:00 HS
France FRA
Finalizado
Brazil BRA
05/07 14:00 HS
Norway NOR
Finalizado
Mexico MEX
05/07 19:00 HS
England ENG
Finalizado
Portugal POR
06/07 13:00 HS
Spain SPA
Finalizado
USA USA
07/07 02:00 HS
Belgium BEL
Finalizado
Argentina ARG
07/07 10:00 HS
Egypt EGY
Finalizado
Switzerland SWI
07/07 14:00 HS
Colombia COL
Finalizado
France FRA
09/07 14:00 HS
Morocco MOR
Spain SPA
10/07 13:00 HS
Belgium BEL
Norway NOR
11/07 15:00 HS
England ENG
Argentina ARG
11/07 19:00 HS
Switzerland SWI
Nacionales

Motorista fallece tras colisionar contra un poste en la calzada San Juan

El hecho ocurrió en el área de la zona 7 capitalina.

Compartir:
., Bomberos Municipales
. / FOTO: Bomberos Municipales
Síguenos en WhatsApp Síguenos en Telegram Suscríbete en YouTube

Un motorista falleció tras sufrir graves lesiones en el marco de un accidente de tránsito que se registró durante la madrugada de este jueves, 9 de julio, en la calzada San Juan y 13 avenida de la zona 7 de la ciudad de Guatemala.

De acuerdo con el reporte de los Bomberos Municipales, automovilistas se comunicaron a la institución para reportar un percance vial en el sector que aparentemente había dejado personas lesionadas, por lo que de inmediato se movilizaron las unidades de emergencia.

Al llegar al lugar, los técnicos en urgencias médicas localizaron a un hombre de aproximadamente 45 años en estado inconsciente. Al evaluarlo, confirmaron que ya no presentaba signos vitales debido a politraumatismo.

La escena fue resguardada por los agentes de la Policía Nacional Civil, que trabajaron en conjunto con los fiscales del Ministerio Público en las diligencias correspondientes para establecer las causas del accidente e identificar a la víctima.

Motorista herido tras fuerte colisión

En horas de la mañana de este jueves se registró un percance vial en el que el conductor de una motocicleta resultó herido. El hecho ocurrió en la 5ª avenida y 8ª calle del municipio de Siquinalá, Escuintla.

Los bomberos Voluntarios de la 41 compañía se presentaron al lugar donde se dio el incidente y constataron que el motorista, identificado como Josué Israel Areraga, de 23 años, se vio afectado tras haber colisionado con un automóvil.

"Los técnicos en urgencias médicas le aplicaron primeros auxilios al paciente, quien presentaba lesiones que ameritaron su traslado al Instituto Guatemalteco de Seguridad Social en Santa Lucía Cotzumalguapa, Escuintla", explicó Víctor Gómez, vocero de la institución de socorro.

El paso quedó cerrado parcialmente en el área, mientras se desarrollaban las diligencias de seguimiento tras este accidente.

Foto embed
Área donde ocurrió el accidente que dejó a un motorista herido en Santa Lucía Cotzumalguapa, Escuintla. - Bomberos Voluntarios

En Portada

Lluvias generan inundaciones en Alta Verapaz e Izabalt
Nacionales

Lluvias generan inundaciones en Alta Verapaz e Izabal

08:39 AM, Jul 09
Localizan a dos personas fallecidas en Villa Canalest
Nacionales

Localizan a dos personas fallecidas en Villa Canales

07:33 AM, Jul 09
Caída de árbol y tráiler con fallas complican el tránsito en la capitalt
Nacionales

Caída de árbol y tráiler con fallas complican el tránsito en la capital

07:05 AM, Jul 09
Motorista fallece tras colisionar contra un poste en la calzada San Juant
Nacionales

Motorista fallece tras colisionar contra un poste en la calzada San Juan

06:27 AM, Jul 09
Fallece Bonnie Tyler, la voz de Total Eclipse of the Heart, a los 75 añost
Farándula

Fallece Bonnie Tyler, la voz de "Total Eclipse of the Heart", a los 75 años

07:31 AM, Jul 09

Temas

Mundial 2026DestacadasFútbol#ViralesMundial2026GuatemalauniversofutbolEstados UnidosMéxicoCopa del MundoArgentinaredes sociales
  • element_2

Descubre más contenidos en radiosguate.com

celulares-no-podran-utilizar-whatsapp-mayo-2024.jpg ,
Tendencias

Por qué que te dejen en visto en WhatsApp duele y desencadena reacciones emocionales

Relojes inteligentes ,Relojes inteligentes
Tecnología

Los relojes inteligentes para niños dejaron de ser un juguete: Ahora son tu mejor aliado de seguridad

tequila-2230238 ,
Moda Y Belleza

Tequila: el elixir que podría favorecer la pérdida de peso

  • element_2

Horóscopos y más contenidos en latronadora.com

horóscopo
Mundial 2026 ,Mundial 2026
Tendencias

¿Cuáles son las estampas más difíciles de conseguir del mundial 2026?

Guatemala ,Guatemala
Tendencias

¿Qué hay bajo la calle Guatemala 24 en México que se ha convertido en una disputa histórica?

Calambres ,Calambres
Salud

¿Por qué dan calambres en las piernas en la noche?

Emisoras Unidas Escuchar