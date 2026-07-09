Motorista muere tras chocar con un poste en zona 7

Un motorista falleció tras sufrir graves lesiones en el marco de un accidente de tránsito que se registró durante la madrugada de este jueves, 9 de julio, en la calzada San Juan y 13 avenida de la zona 7 de la ciudad de Guatemala.
De acuerdo con el reporte de los Bomberos Municipales, automovilistas se comunicaron a la institución para reportar un percance vial en el sector que aparentemente había dejado personas lesionadas, por lo que de inmediato se movilizaron las unidades de emergencia.
Al llegar al lugar, los técnicos en urgencias médicas localizaron a un hombre de aproximadamente 45 años en estado inconsciente. Al evaluarlo, confirmaron que ya no presentaba signos vitales debido a politraumatismo.
La escena fue resguardada por los agentes de la Policía Nacional Civil, que trabajaron en conjunto con los fiscales del Ministerio Público en las diligencias correspondientes para establecer las causas del accidente e identificar a la víctima.
Motorista herido tras fuerte colisión
En horas de la mañana de este jueves se registró un percance vial en el que el conductor de una motocicleta resultó herido. El hecho ocurrió en la 5ª avenida y 8ª calle del municipio de Siquinalá, Escuintla.
Los bomberos Voluntarios de la 41 compañía se presentaron al lugar donde se dio el incidente y constataron que el motorista, identificado como Josué Israel Areraga, de 23 años, se vio afectado tras haber colisionado con un automóvil.
"Los técnicos en urgencias médicas le aplicaron primeros auxilios al paciente, quien presentaba lesiones que ameritaron su traslado al Instituto Guatemalteco de Seguridad Social en Santa Lucía Cotzumalguapa, Escuintla", explicó Víctor Gómez, vocero de la institución de socorro.
El paso quedó cerrado parcialmente en el área, mientras se desarrollaban las diligencias de seguimiento tras este accidente.