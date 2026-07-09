 Capturan a sospechoso de agresiones sexuales en Retalhuleu

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Retalhuleu: Capturan a implicado en múltiples agresiones sexuales

El presunto violador en serie, vinculado con al menos 20 casos, resultó herido durante el operativo.

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El presunto violador en serie detenido en Retalhuleu se encuentra en un hospital., PNC
El presunto violador en serie detenido en Retalhuleu se encuentra en un hospital. / FOTO: PNC
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Las fuerzas de seguridad confirmaron que un presunto violador en serie fue capturado como resultado de un operativo implementado en horas de la noche del pasado miércoles, 8 de julio, en el cantón Cabañas, Nuevo San Carlos, Retalhuleu.

Se trata de Luis David López Juárez, de 43 años, quien presuntamente estaría vinculado en al menos 20 casos de agresión sexual. Tiene tres órdenes de captura vigentes y está señalado del delito de violación con agravación de la pena y circunstancias especiales de agravación en concurso real.

Las acciones que permitieron su detención estuvieron a cargo de investigadores de la División Especializada en Investigación Criminal (DEIC), quienes desarrollaron un allanamiento junto a personal fiscal en un inmueble ubicado en la referida localidad.

Durante la diligencia fueron decomisados diferentes indicios que serán analizados en el marco del proceso de investigación. Entre estos, se encuentran gorros pasamontañas, botas tipo militar, municiones de distintos calibres y prendas de vestir de mujeres.

Hospitalizado bajo custodia policial

Las autoridades informaron que, al momento de la aprehensión, López Juárez intentó darse a la fuga. Preliminarmente se conoció que buscó despojar de su arma a uno de los agentes policiales y resultó herido de forma accidental.

El sospechoso fue detenido y trasladado bajo custodia al Hospital de Retalhuleu, donde permanece internado para recibir la asistencia médica correspondiente.

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Momento en el que fue capturado Luis David López Juárez, implicado en al menos 20 casos de agresión sexual. - DCA

Condenan a violador en serie que operaba en Villa Nueva

El Ministerio Público (MP) confirmó que en octubre de 2021 que se dictó una sentencia condenatoria de 59 años de prisión contra Armando de Paz Monterroso, un violador en serie que operaba en Villa Nueva, Guatemala y fue capturado un año antes. 

Un tribunal lo encontró culpable de haber abusado sexualmente de cinco mujeres en la colonia Guatel, en el referido municipio. Entre las víctimas incluso hay menores de edad.

Según las investigaciones, el individuo asaltaba a sus víctimas, luego las secuestraba y las llevaba a un lugar en donde las agredía.

* Con información de Karla Marroquín, Emisoras Unidas 89.7

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