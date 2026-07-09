 Nuevo Parque Infantil en Santa Catarina Pinula

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Así será el parque infantil en Santa Catarina Pinula para fomentar la convivencia familiar

El alcalde Sebastián Siero dio inicio a la construcción de un parque infantil en Santa Catarina Pinula, beneficiando a más de 22 mil familias con espacios recreativos y áreas verdes, con la colocación de la primera piedra.

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Parque Infantil Santa Catarina Pinula, Cortesía
Parque Infantil Santa Catarina Pinula / FOTO: Cortesía
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El alcalde Sebastián Siero encabezó la colocación de la primera piedra para el Nuevo Parque Infantil en la Zona 2 de la cabecera municipal de Santa Catarina Pinula, respondiendo a una de las demandas prioritarias de los vecinos: recuperar espacios públicos para la recreación familiar y fortalecer el tejido social del municipio.

El proyecto está diseñado para beneficiar a más de 22,000 familias de las zonas 1 y 2, quienes contarán con un espacio renovado para el esparcimiento y la convivencia segura. En la actividad, que reunió a niños, padres de familia, autoridades auxiliares, personal municipal y vecinos, el jefe edil reafirmó su compromiso de continuar impulsando obras que mejoren la calidad de vida de la comunidad.

La nueva área recreativa estará ubicada en la 4ª Avenida y 3ª Calle 3-22, Zona 2 de Santa Catarina Pinula. El parque incluirá instalaciones especialmente pensadas para la población infantil, además de áreas verdes que invitan al descanso y la integración familiar.

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Detalles del parque infantil

  • Juegos infantiles modernos
  • Áreas verdes para disfrute familiar
  • Caminamientos para facilitar el acceso y la movilidad
  • Iluminación LED que garantiza la seguridad en horarios nocturnos
  • Bancas distribuidas en diferentes zonas
  • Espacios de parqueo para mayor comodidad

Siero enfatizó el propósito del proyecto durante el evento: "Hoy empezamos a construir un nuevo parque, queremos que todos los que viven en esta área tengan un espacio para que vengan en familia", afirmó. La obra materializa el esfuerzo de la administración municipal en atender las necesidades y solicitudes que presentan los vecinos.

Estos espacios cumplen una función vital: promover la recreación, la actividad física y los encuentros comunitarios, contribuyendo a la cohesión social. El parque no solo será un área destinada a los juegos, sino un punto de encuentro para fortalecer vínculos familiares y vecinales.

La inversión en la infraestructura, señaló el alcalde, es posible gracias al aporte de los contribuyentes: "Los vecinos usan estas áreas para pasar ratos en familia, para recrearse, eso hace la diferencia en Santa Catarina Pinula, sus áreas verdes, donde los vecinos pueden recrearse, estas obras se hacen con el dinero de sus impuestos", subrayó el jefe edil.

Así será el Parque Infantil de Santa Catarina Pinula | Cortesía

Así será el Parque Infantil de Santa Catarina Pinula / Cortesía

Así será el Parque Infantil de Santa Catarina Pinula | Cortesía

Así será el Parque Infantil de Santa Catarina Pinula / Cortesía

Así será el Parque Infantil de Santa Catarina Pinula | Cortesía

Así será el Parque Infantil de Santa Catarina Pinula / Cortesía

Colocación primera piedra en Parque Infantil de Santa Catarina Pinula | Cortesía

Colocación primera piedra en Parque Infantil de Santa Catarina Pinula / Cortesía

Colocación primera piedra en Parque Infantil de Santa Catarina Pinula | Cortesía

Colocación primera piedra en Parque Infantil de Santa Catarina Pinula / Cortesía

Así será el Parque Infantil de Santa Catarina Pinula | Cortesía

Así será el Parque Infantil de Santa Catarina Pinula / Cortesía

Compromiso con la recuperación de espacios públicos

Con la creación de este parque, la administración de Sebastián Siero reafirma su estrategia de recuperación y mejora de los espacios públicos en todo el municipio. El objetivo es claro: brindar alternativas de recreación segura y accesible para niñas, niños, jóvenes y adultos, fomentando así una convivencia armónica y positiva.

La colaboración entre autoridades y vecinos ha sido un pilar fundamental para concretar el inicio de esta obra, que busca transformar el entorno urbano y contribuir al bienestar de miles de familias en Santa Catarina Pinula. El parque infantil se perfila como un futuro punto de referencia e inspiración para la integración comunitaria.

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