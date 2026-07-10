 MP impugna fallo a favor de acusado de embestir motorista

Calendario por fase

Canada CAN
04/07 11:00 HS
Morocco MOR
Finalizado
Paraguay PAR
04/07 15:00 HS
France FRA
Finalizado
Brazil BRA
05/07 14:00 HS
Norway NOR
Finalizado
Mexico MEX
05/07 19:00 HS
England ENG
Finalizado
Portugal POR
06/07 13:00 HS
Spain SPA
Finalizado
USA USA
07/07 02:00 HS
Belgium BEL
Finalizado
Argentina ARG
07/07 10:00 HS
Egypt EGY
Finalizado
Switzerland SWI
07/07 14:00 HS
Colombia COL
Finalizado
France FRA
09/07 14:00 HS
Morocco MOR
Finalizado
Spain SPA
10/07 13:00 HS
Belgium BEL
Norway NOR
11/07 15:00 HS
England ENG
Argentina ARG
11/07 19:00 HS
Switzerland SWI
Nacionales

MP apela medidas sustitutivas otorgadas a señalado de embestir a motorista

El ente investigador expuso que el fallo que permite al sindicado recuperar su libertad se emitió a pesar de que carece de suficientes argumentos.

Compartir:
Carlos Acevedo Navas, enfrentará juicio por embestir a un motorista en zona 9., Ángel Oliva/EU
Carlos Acevedo Navas, enfrentará juicio por embestir a un motorista en zona 9. / FOTO: Ángel Oliva/EU
Síguenos en WhatsApp Síguenos en Telegram Suscríbete en YouTube

El Ministerio Público (MP) presentó este viernes, 10 de julio, una apelación en contra de la resolución emitida por el Tribunal Noveno de Sentencia Penal, la cual benefició con medidas sustitutivas a Carlos Ovidio Acevedo Navas, señalado de embestir a un motorista y causarle graves lesiones.

El ente investigador expuso que el fallo que permite al sindicado recuperar su libertad se emitió a pesar de que carece de suficientes argumentos. Además, señaló que se observaron contradicciones de la juzgadora Verónica Ruiz Blau al momento de resolver.

Fue el pasado 2 de julio que el referido tribunal determinó que Acevedo Navas podría seguir el proceso penal en su contra estando en libertad. Específicamente, se definió que quedaba revocada la prisión preventiva y se le otorgaron las siguientes medidas sustitutivas: arresto domiciliario, caución económica de Q15 mil; registro bajo control biométrico una vez al mes en el Ministerio Público; arraigo (prohibición de salir del país sin autorización judicial).

La decisión a favor del acusado surgió a pesar de que el MP se opuso durante la audiencia correspondiente y explicó que existe riesgo de evadir a la justicia y que existe riesgo de evadir a la justicia y de obstaculización a la averiguación de la verdad.

"Los peligros procesales subsisten, Es evidente la actitud asumida por el hoy procesado el día de los hechos. Esa actitud agresiva que tuvo en contra de la humanidad de la víctima. Aunado a ello, perfectamente se encuentra el peligro procesal. También, el delito (que se le imputa) de homicidio en grado de tentativa no goza de medida sustitutiva", expresó la representante de la Fiscalía en ese momento.

Cuestionan decisión judicial de otorgar libertad a señalado de embestir a motorista

¡Justicia para Larkin Daniel!, el mensaje expresado en mantas que el joven motorista, su mamá y otros presentes mostraron en un plantón en las afueras de Tribunales.

Motorista agredido pide justicia

Una manifestación se llevó a cabo el pasado viernes, 3 de julio, en las afueras de la Torre de Tribunales para exigir justicia en el caso de Larkin Daniel Morales, el motorista que fue embestido por un conductor el año pasado y que perdió la pierna como consecuencia de las graves lesiones que sufrió durante la agresión.

El joven afectado se presentó al lugar junto con su madre, Mónica Cuque, y otras personas con el fin de pronunciarse en contra de la reciente resolución emitida por la jueza Verónica Ruiz, del Tribunal Noveno de Sentencia Penal, quien le concedió medidas sustitutivas a Carlos Ovidio Acevedo Navas, el automovilista señalado en el caso.

La madre solicitó que se respete el Estado de derecho y señaló que espera que otro juzgador continúe el proceso penal pues, a su criterio, durante el proceso la togada ha mostrado cierta inclinación a favor del sindicado.

En tanto, Morales señaló que teme que otros casos similares queden en la impunidad. "Hago un llamado a todos los guatemaltecos, ya que me siento bastante indignado. Una preocupación muy grande de lo que está pasando en el país.

* Con información de Oscar Grijalva, Emisoras Unidas 89.7

En Portada

Elección de Contralor: CC da trámite a amparo que busca excluir a dos universidadest
Nacionales

Elección de Contralor: CC da trámite a amparo que busca excluir a dos universidades

08:59 AM, Jul 10
MP apela medidas sustitutivas otorgadas a señalado de embestir a motoristat
Nacionales

MP apela medidas sustitutivas otorgadas a señalado de embestir a motorista

09:43 AM, Jul 10
Guatemala y España firman nuevo acuerdo de cooperación con inversión de 266 millones de eurost
Nacionales

Guatemala y España firman nuevo acuerdo de cooperación con inversión de 266 millones de euros

08:45 AM, Jul 10
VIDEO. Conductor de transporte pesado es interceptado y multado tras dar positivo en alcoholemiat
Nacionales

VIDEO. Conductor de transporte pesado es interceptado y multado tras dar positivo en alcoholemia

10:43 AM, Jul 10
Fuertes lluvias dejan 500 familias afectadas en San Cristóbal Verapazt
Nacionales

Fuertes lluvias dejan 500 familias afectadas en San Cristóbal Verapaz

08:07 AM, Jul 10

Temas

Mundial 2026DestacadasFútbol#ViralesMundial2026universofutbolGuatemalaEstados UnidosMéxicoArgentinaCopa del MundoCristiano Ronaldo
  • element_2

Descubre más contenidos en radiosguate.com

celulares-no-podran-utilizar-whatsapp-mayo-2024.jpg ,
Tendencias

Por qué que te dejen en visto en WhatsApp duele y desencadena reacciones emocionales

Relojes inteligentes ,Relojes inteligentes
Tecnología

Los relojes inteligentes para niños dejaron de ser un juguete: Ahora son tu mejor aliado de seguridad

tequila-2230238 ,
Moda Y Belleza

Tequila: el elixir que podría favorecer la pérdida de peso

  • element_2

Horóscopos y más contenidos en latronadora.com

horóscopo
Mundial 2026 ,Mundial 2026
Tendencias

¿Cuáles son las estampas más difíciles de conseguir del mundial 2026?

Guatemala ,Guatemala
Tendencias

¿Qué hay bajo la calle Guatemala 24 en México que se ha convertido en una disputa histórica?

Calambres ,Calambres
Salud

¿Por qué dan calambres en las piernas en la noche?

Emisoras Unidas Escuchar