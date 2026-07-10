MP impugna fallo a favor de acusado de embestir motorista

El Ministerio Público (MP) presentó este viernes, 10 de julio, una apelación en contra de la resolución emitida por el Tribunal Noveno de Sentencia Penal, la cual benefició con medidas sustitutivas a Carlos Ovidio Acevedo Navas, señalado de embestir a un motorista y causarle graves lesiones.
El ente investigador expuso que el fallo que permite al sindicado recuperar su libertad se emitió a pesar de que carece de suficientes argumentos. Además, señaló que se observaron contradicciones de la juzgadora Verónica Ruiz Blau al momento de resolver.
Fue el pasado 2 de julio que el referido tribunal determinó que Acevedo Navas podría seguir el proceso penal en su contra estando en libertad. Específicamente, se definió que quedaba revocada la prisión preventiva y se le otorgaron las siguientes medidas sustitutivas: arresto domiciliario, caución económica de Q15 mil; registro bajo control biométrico una vez al mes en el Ministerio Público; arraigo (prohibición de salir del país sin autorización judicial).
La decisión a favor del acusado surgió a pesar de que el MP se opuso durante la audiencia correspondiente y explicó que existe riesgo de evadir a la justicia y que existe riesgo de evadir a la justicia y de obstaculización a la averiguación de la verdad.
"Los peligros procesales subsisten, Es evidente la actitud asumida por el hoy procesado el día de los hechos. Esa actitud agresiva que tuvo en contra de la humanidad de la víctima. Aunado a ello, perfectamente se encuentra el peligro procesal. También, el delito (que se le imputa) de homicidio en grado de tentativa no goza de medida sustitutiva", expresó la representante de la Fiscalía en ese momento.
Motorista agredido pide justicia
Una manifestación se llevó a cabo el pasado viernes, 3 de julio, en las afueras de la Torre de Tribunales para exigir justicia en el caso de Larkin Daniel Morales, el motorista que fue embestido por un conductor el año pasado y que perdió la pierna como consecuencia de las graves lesiones que sufrió durante la agresión.
El joven afectado se presentó al lugar junto con su madre, Mónica Cuque, y otras personas con el fin de pronunciarse en contra de la reciente resolución emitida por la jueza Verónica Ruiz, del Tribunal Noveno de Sentencia Penal, quien le concedió medidas sustitutivas a Carlos Ovidio Acevedo Navas, el automovilista señalado en el caso.
La madre solicitó que se respete el Estado de derecho y señaló que espera que otro juzgador continúe el proceso penal pues, a su criterio, durante el proceso la togada ha mostrado cierta inclinación a favor del sindicado.
En tanto, Morales señaló que teme que otros casos similares queden en la impunidad. "Hago un llamado a todos los guatemaltecos, ya que me siento bastante indignado. Una preocupación muy grande de lo que está pasando en el país.
* Con información de Oscar Grijalva, Emisoras Unidas 89.7