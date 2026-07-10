 Accidente en calzada Roosevelt: Motorista fallece

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Motorista muere en accidente en calzada Roosevelt; hay cierre de carriles

La víctima mortal es una mujer de aproximadamente 30 años.

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Área donde falleció una mujer tras un accidente de motocicleta en km. 14.5 de calzada Roosevelt., PMT de Mixco
Área donde falleció una mujer tras un accidente de motocicleta en km. 14.5 de calzada Roosevelt. / FOTO: PMT de Mixco
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Un trágico accidente de tránsito ocurrido durante la madrugada de este viernes, 10 de julio, cobró la vida de una mujer en el kilómetro 14.8 de la calzada Roosevelt, en el tramo que conduce desde Mixco hacia la Ciudad de Guatemala. En el sector se mantiene un cierre vehicular parcial debido a que están en desarrollo las diligencias de parte de las autoridades.

Víctor Gómez, vocero de los Bomberos Voluntarios, dio a conocer que en la línea telefónica de la institución se recibieron reportes de los transeúntes con respecto a un percance vial que se había registrado en el sector, por lo que de inmediato se movilizaron las unidades de emergencia para atender a posibles afectados.

Los técnicos en urgencias médicas localizaron en el lugar a una persona lesionada. Permanecía en estado inconsciente sobre la cinta asfáltica. A un costado, se podía observar la motocicleta en la que se trasladaba al momento de los hechos.

"El personal de la 2ª compañía verificó signos vitales a la persona que viajaba en la motocicleta con placas de circulación M510 JRH, quien carece de los mismos por politraumatismo. El oficial a cargo procedió a dar aviso a las autoridades", explicó el portavoz.

Agregó que, hasta el momento, la persona fallecida no ha sido identificada. Solo se estableció que se trata de una mujer de aproximadamente 30 años de edad.

Cierre parcial en el sector

La Policía Municipal de Tránsito (PMT) de Mixco, Guatemala, informó que la Policía Nacional Civil y el Ministerio Público se presentaron al lugar donde ocurrió el accidente que dejó a una persona fallecida en la calzada Roosevelt.

En el lugar se implementó un cierre vehicular parcial, tomando en cuenta que estaban en desarrollo las diligencias para conocer detalles del percance y trasladar a la víctima a la morgue del Instituto Nacional de Ciencias Forenses (Inacif).

De acuerdo con la institución, únicamente quedaron habilitados dos carriles para la circulación hacia la Ciudad de Guatemala.

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