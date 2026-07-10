 Seminario en Italia: Viaje de magistrados financiado por OJ

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Nacionales

OJ financió viaje de dos magistrados a seminario en Italia

Los gastos para que la presidenta Claudia Paredes y el magistrado Gustavo Morales asistieran al evento en Roma fueron cubiertos por el Organismo Judicial y no se hicieron por la modalidad de la Ley de Contrataciones.

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La presidenta del Organismo Judicial, Claudia Paredes, participó en un seminario en Roma, Italia, en julio de 2026., OJ
La presidenta del Organismo Judicial, Claudia Paredes, participó en un seminario en Roma, Italia, en julio de 2026. / FOTO: OJ
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La presidenta del Organismo Judicial (OJ), Claudia Paredes, y el magistrado Gustavo Morales participaron en el VII Seminario Iberoamericano: "Juzgar y Abogar en el Siglo XXI. Hacia una nueva legitimación de la práctica del Derecho", que se llevó a cabo del 6 al 9 de julio en Roma, Italia.

El pleno autorizó la licencia a ambos togados para participar en la actividad. Asimismo, la información proporcionada señala que los gastos relacionados fueron cubiertos con fondos del OJ, aunque no se especificó un monto.

Se pudo determinar que para desembolsar estos recursos no fue aplicada ninguna modalidad de compra de acuerdo a lo que establece la Ley de Contrataciones del Estado. La vía que se utilizó fue gestionarlos y registrarlos, siguiendo los lineamientos técnicos incluidos en el Manual de Clasificaciones Presupuestarias para el Sector Público del país.

De acuerdo con el OJ, para conocer el monto de los gastado se deben solicitar los detalles por medio de la Ley de Acceso a Información Pública.

Costos del evento

En la página oficial del evento se compartió información oficial con respectó a cómo poder asistir al seminario. Se explicaba que la inscripción costaba 600 euros para el público en general, lo que representa mas de 5 mil 200 quetzales aproximadamente. A ese monto se le sumarían los viáticos, hospedaje y costos de viajes de avión, entre otros.

Más acerca del seminario

El VII Seminario Iberoamericano "Juzgar y Abogar en el Siglo XXI. Hacia una nueva legitimación de la práctica del Derecho" fue organizado conjuntamente por la Universidad de San Isidro (Argentina) y la Facultad de Jurisprudencia de la Universidad Roma Tre (Italia).

La actividad reunió a destacados juristas, magistrados, académicos y profesionales del Derecho de distintos países iberoamericanos para debatir, desde una perspectiva comparada e interdisciplinaria, los fundamentos éticos, institucionales y sociales que sustentan la legitimidad de la práctica jurídica en el siglo XXI.

Se trató de un espacio que constituyó reflexión y diálogo académico orientado al análisis de los desafíos contemporáneos de la función jurisdiccional, el ejercicio de la abogacía y la evolución de la práctica jurídica.

Según el Organismo Judicial, la doctora Paredes destacó durante su intervención la importancia de fortalecer la confianza de la ciudadanía en la administración de justicia mediante la protección de la información contenida en los expedientes judiciales y el fortalecimiento de la ciberseguridad institucional.

De igual forma, hizo referencia a los riesgos que representan los ciberataques, particularmente los dirigidos al secuestro de datos mediante programas informáticos maliciosos que buscan afectar el funcionamiento y el acceso a los servicios digitales del sistema de justicia.

* Con información de Karla Marroquín, Emisoras Unidas 89.7

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