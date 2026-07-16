 Inundaciones: Desbordamiento de río afecta Alta Verapaz
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Desbordamiento de río genera inundaciones en Panzós, Alta Verapaz

Las lluvias continúan provocando emergencias en la localidad.

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Inundación por desbordamiento de río en Panzós, Alta Verapaz., Conred
Inundación por desbordamiento de río en Panzós, Alta Verapaz. / FOTO: Conred
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Las fuertes lluvias que se han presentado en el territorio guatemalteco continúan generando emergencias. En las últimas horas, se reportó el desbordamiento del río Zarco, lo cual causó inundacionesen varias viviendas del parcelamiento Limón Zarco, en el municipio de Panzós, Alta Verapaz.

La Coordinadora Nacional para la Reducción de Desastres (Conred) informó que, tras el incidente, se coordinó la Evaluación de Daños y Análisis de Necesidades (EDAN) con el objetivo de determinar la magnitud de las afectaciones.

Este jueves, 16 de julio, se mantiene el monitoreo de las condiciones en el sector para establecer las acciones de respuesta que permitan atender a las familias damnificadas. Hasta el momento, no se tiene una cifra definida sobre la cantidad de afectados.

Tomando en cuenta el pronóstico que se tiene, que señala la presencia de lluvias por el paso de una onda del este en e país, las autoridades recomendaron a la población mantenerse atenta a la información oficial y seguir las indicaciones de los cuerpos de socorro y de protección civil para prevenir situaciones de riesgo.

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