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Nicaragua captura a guatemalteco con 750 kilos de cocaína

La droga era transportada en un cabezal con plataforma procedente de Panamá y con destino a Guatemala, informó la Policía local.

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Roberto Bardales de León, Viva Nicaragua - Canal Trece 
Roberto Bardales de León / FOTO: Viva Nicaragua - Canal Trece 
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Las autoridades de Nicaragua incautaron 750 kilos de cocaína en el puesto de control fronterizo de Peñas Blancas, que comparte con Costa Rica, y detuvo a un ciudadano guatemalteco, informó este miércoles 15 de julio la Policía Nacional.

El decomiso se produjo el pasado lunes, cuando las autoridades nicaragüenses encontraron la droga oculta en 54 cilindros metálicos que eran trasladados en un camión de carga pesada conducido por el guatemalteco Roberto Bardales de León, de 66 años.

El transporte de carga salió de Panamá, ingresó a Nicaragua desde Costa Rica y tenía como destino final Guatemala, de acuerdo con la información oficial.

Foto embed
La droga era transportada en un cabezal con plataforma procedente de Panamá y con destino a Guatemala. - Radio 580 Nicaragua 

En la inspección al vehículo de carga pesada se encontraron 643 paquetes rectangulares envueltos con cinta adhesiva color café, que en la prueba de campo dieron positivo a cocaína con un peso de 750 kilogramos, según el jefe policial.

La droga, el camión de carga y el detenido fueron remitidos a las autoridades para el debido proceso judicial.

Las autoridades nicaragüenses ejecutan una estrategia que denominan Muro de Contención, que tiene como objeto evitar la circulación de la droga o dinero vinculado al narcotráfico, para la cual mantienen "estrechos lazos de cooperación" con los países de la región, así como Estados Unidos, México y Rusia.

Nicaragua se encuentra geográficamente ubicada en un corredor de alto tráfico de la droga que se produce en Suramérica y que luego es trasladada a Norteamérica.

Capturan a presunto narcotraficante requerido por EE. UU.

Walter Estrada, alias “Calamardo”, fue ubicado en la zona 1 de San Marcos.

Vía EFE

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