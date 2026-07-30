 Guardia es capturado tras presuntamente herir de bala a compañero de trabajo
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Guardia es capturado tras presuntamente herir de bala a compañero de trabajo

El arma se habría activado de forma accidental. La PNC brindó detalles del caso.

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El guardia detenido en la ruta al Atlántico fue trasladado a la Torre de Tribunales., PNC
El guardia detenido en la ruta al Atlántico fue trasladado a la Torre de Tribunales. / FOTO: PNC
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Las autoridades confirmaron este jueves, 30 de julio, la captura de un guardia de seguridad privada señalado de ser el presunto responsable de herir de bala a un compañero de trabajo. El hecho se registró en el interior de una plaza comercial ubicada en el kilómetro 7.5 de la ruta al Atlántico.

De acuerdo con la investigación preliminar, presuntamente ambos involucrados prestaban servicios de seguridad en el lugar; sin embargo, cuando ocurrió el incidente el afectado se encontraba de descanso, mientras que el ahora detenido estaba en funciones.

"Ambos se saludaron y fue en ese momento que el arma de fuego que portaba el guardia de seguridad se accionó, impactando al compañero en la pierna derecha", detalló la Policía Nacional Civil (PNC) en el reporte emitido sobre este caso.

La entidad dio a conocer que los agentes de la Comisaría 12 procedieron a la aprehensión del sospechoso, quien tiene 19 años de edad, y lo trasladaron a la Torre de Tribunales para comparecer ante los órganos de justicia y esclarecer su situación. También fue decomisada la escopeta que formaba parte de su equipo de trabajo con la que se dio el disparo.

Mientras tanto, el herido fue trasladado a un centro asistencial para recibir atención médica.

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