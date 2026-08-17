 Accidente en zona 18: Camión se precipita a barranco
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Camión cae a barranco en colonia Rodriguitos, zona 18

El piloto quedó atrapado entre la estructura del vehículo y fue rescatado por los bomberos.

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., Bomberos Voluntarios
. / FOTO: Bomberos Voluntarios
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Un camión cayó a un barranco en un sector de la colonia Rodriguitos, zona 18 capitalina, lo que provocó que el piloto quedara atrapado dentro de la cabina y tuviera que ser rescatado por socorristas para poder brindarle la asistencia necesaria.

Los Bomberos Voluntarios de dos compañías se movilizaron al lugar después de ser notificados sobre un fuerte percance vial que había ocurrido. Se mencionaba la posibilidad de que existieran varios heridos; sin embargo, al hacer la verificación correspondiente, se constató que el único afectado era el conductor.

Los técnicos en urgencias médicas utilizaron equipo hidráulico especializado para realizar cortes en la estructura destruida del vehículo y, tras varios minutos de trabajo, pudieron liberar al conductor, quien se encontraba atrapado entre los hierros retorcidos.

"Los socorristas lograron rescatar de manera exitosa al piloto. Se le brindó atención prehospitalaria, fue estabilizado y posteriormente trasladaron de emergencia a un centro asistencial para recibir atención médica", indicó un portavoz del cuerpo de socorro.

Camiones chocan en ruta Interamericana

Un aparatoso accidente de tránsito se registró durante la madrugada del pasado 14 de agosto en el kilómetro 82 de la ruta Interamericana, en jurisdicción de Tecpán Guatemala, Chimaltenango. El saldo fue de una persona herida y múltiples daños materiales, así como un impacto en la movilidad vehicular del sector.

Los Bomberos Municipales Departamentales dieron a conocer que, por causas no establecidas, dos camiones colisionaron y esto generó que uno quedara volcado sobre la cinta asfáltica y el otro termina empotrado en un muro perimetral.

Cecilio Chacaj, vocero de la institución, explicó que las unidades de emergencia se hicieron presentes al lugar para atender a posibles afectados y, tras hacer una verificación, constataron que uno de los conductores había quedado atrapado.

"El personal de las estaciones de Tecpán Guatemala y Santa Cruz Balanyá utilizaron equipo hidráulico, conocido como "quijada de la vida", para liberar al piloto de uno de los camiones", explicó el socorrista.

Agregó que el paciente fue estabilizado y posteriormente trasladado a la emergencia del Hospital General de la localidad para recibir atención médica.

* Con información de Juan Carlos Chanta, Emisoras Unidas 89.7

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