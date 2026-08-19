Juez Bremer ordena liberación de 'El Viejo' tras captura

Horas después de haber sido capturado, Julio Valentín Monroy López, alias "El Viejo", quedó en libertad por orden del juez décimo penal, Jimi Bremer. El sindicado es señalado como presunto líder de la estructura criminal denominada "Los Taxistas del Viejo".
Monroy López fue detenido durante la mañana de este miércoles en el parqueo de un centro asistencial ubicado en la zona 9. Su captura se ejecutó debido a una orden de aprehensión relacionada con un proceso por asesinato, conspiración para cometer asesinato y asociación ilícita.
Sin embargo, horas después, Bremer resolvió dejarlo en libertad al considerar que la orden de captura había quedado sin efecto. El juez giró instrucciones para que Monroy López saliera de las carceletas de la Torre de Tribunales.
Señalamientos
Según la información del caso, el sindicado se había puesto previamente a disposición del juzgado por medio de un abogado, debido a motivos de salud. Esta acción habría provocado que la orden de aprehensión quedara sin efecto, aunque posteriormente fue ejecutada por las autoridades cuando se encontraba en el centro asistencial.
Con la resolución judicial, Monroy López deberá enfrentar el proceso penal fuera de prisión. El juzgado tiene previsto citarlo para que comparezca a la audiencia de primera declaración, la cual podría desarrollarse durante los primeros días de septiembre.
La orden de aprehensión había sido emitida el 12 de diciembre de 2025. El señalado había logrado evadir un operativo en el que las fuerzas de seguridad realizaron 50 allanamientos en nueve departamentos del país.
Las autoridades vincularon a la estructura "Los Taxistas del Viejo" con el uso de taxis piratas para cometer delitos. Entre los hechos atribuidos al grupo figuró el asalto a un camión de valores ocurrido el 1 de septiembre de 2025, en el que murieron cuatro personas y fueron robados Q990 mil.
Monroy López también fue señalado por su presunta participación en atentados frustrados contra Rony Galicia, alcalde de San Pedro Necta, Huehuetenango.