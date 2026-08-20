 Piden juicio contra extrabajadoras del MP por supuesta compra irregular de edificio
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Piden juicio contra extrabajadoras del MP por supuesta compra irregular de edificio

La Fiscalía ratificó la solicitud de abrir debate contra las tres sindicadas.

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Tres extrabajadoras del Ministerio Público son señaladas de la compra irregular de un edificio para la institución ubicado en la zona 5., Oscar Grijalva/EU
Tres extrabajadoras del Ministerio Público son señaladas de la compra irregular de un edificio para la institución ubicado en la zona 5. / FOTO: Oscar Grijalva/EU
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El Ministerio Público (MP) ratificó ante el Juzgado Segundo Penal la solicitud de enviar a juicio a tres extrabajadoras del ente investigador por el delito de fraude, por la supuesta adquisición anómala de un edificio en la zona 5 de la Ciudad de Guatemala.

Según las investigaciones, el evento en Guatecompras estuvo publicado solo 20 minutos para beneficiar al oferente Bertrand Sociedad Anónima.

De acuerdo con las pesquisas de la Fiscalía, durante la negociación para adquirir el inmueble hubo diversas irregularidades, que van desde la emisión de informes presuntamente irregulares por parte de funcionarias del MP hasta la sobrevaloración del bien por al menos Q3.5 millones. El edificio tuvo un costo de Q35 millones.

Por este expediente judicial se encuentran ligadas a proceso la exjefa administrativa del MP, Miriam Salazar; la exdirectora administrativa, Patricia Guzmán; y la exjefa del Departamento Jurídico, Diana Benavides.

* Con información de Oscar Grijalva, Emisoras Unidas 89.7

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