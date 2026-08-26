Varios heridos, incluida una niña, por múltiple colisión en la zona 6

Un aparatoso accidente se registró en horas de la noche del pasado martes, 25 de agosto, en la calzada José Milla y 16 avenida de la zona 6 de la Ciudad de Guatemala. Varias personas resultaron heridas y tuvieron que ser atendidas por los cuerpos de socorro.
De acuerdo con la información compartida por la Policía Municipal de Tránsito (PMT), por causas no establecidas, un vehículo tipo picop y dos camiones colisionaron dentro del Viaducto Fuentes Mohr.
Los Bomberos Municipales dieron a conocer que a su centro de llamadas ingresaron alertas con respecto a este percance vial que se había registrado y que aparentemente había dejado personas afectadas, por lo que se trasladaron varias unidades de emergencia.
Los técnicos en urgencias médicas localizaron en el lugar a cinco personas, incluida una menor de edad, que presentaban traumas en diferentes partes del cuerpo, por lo que les brindaron la atención prehospitalaria correspondiente.
Los pacientes, incluida la niña de 5 años que presentaba traumatismo craneoencefálico y otra persona adulta con fractura de clavícula, fueron trasladadas hacia centros asistenciales para recibir el tratamiento necesario y quedar bajo observación médica.
La Policía Nacional Civil quedó a cargo de la escena. También se tuvo el apoyo de agentes de la Policía Municipal de Tránsito que regularon el paso para evitar mayores inconvenientes.