 Varios heridos, incluida una niña, por múltiple colisión en la zona 6
Nacionales

Varios heridos, incluida una niña, por múltiple colisión en la zona 6

En el sector colisionaron un carro y dos vehículos de transporte pesado.

Compartir:
., PMT capitalina/Montejo
. / FOTO: PMT capitalina/Montejo
Síguenos en WhatsApp Síguenos en Telegram Suscríbete en YouTube

Un aparatoso accidente se registró en horas de la noche del pasado martes, 25 de agosto, en la calzada José Milla y 16 avenida de la zona 6 de la Ciudad de Guatemala. Varias personas resultaron heridas y tuvieron que ser atendidas por los cuerpos de socorro.

De acuerdo con la información compartida por la Policía Municipal de Tránsito (PMT), por causas no establecidas, un vehículo tipo picop y dos camiones colisionaron dentro del Viaducto Fuentes Mohr.

Los Bomberos Municipales dieron a conocer que a su centro de llamadas ingresaron alertas con respecto a este percance vial que se había registrado y que aparentemente había dejado personas afectadas, por lo que se trasladaron varias unidades de emergencia.

Los técnicos en urgencias médicas localizaron en el lugar a cinco personas, incluida una menor de edad, que presentaban traumas en diferentes partes del cuerpo, por lo que les brindaron la atención prehospitalaria correspondiente.

Los pacientes, incluida la niña de 5 años que presentaba traumatismo craneoencefálico y otra persona adulta con fractura de clavícula, fueron trasladadas hacia centros asistenciales para recibir el tratamiento necesario y quedar bajo observación médica.

La Policía Nacional Civil quedó a cargo de la escena. También se tuvo el apoyo de agentes de la Policía Municipal de Tránsito que regularon el paso para evitar mayores inconvenientes.

En Portada

Guatemala registra un 6 % menos de homicidios en 2026, pese a un repunte en juliot
Nacionales

Guatemala registra un 6 % menos de homicidios en 2026, pese a un repunte en julio

07:47 AM, Ago 26
Tráiler averiado bloquea avenida Bolívar y complica el tránsito hacia zona 1t
Nacionales

Tráiler averiado bloquea avenida Bolívar y complica el tránsito hacia zona 1

06:17 AM, Ago 26
Varios heridos, incluida una niña, por múltiple colisión en la zona 6t
Nacionales

Varios heridos, incluida una niña, por múltiple colisión en la zona 6

07:03 AM, Ago 26
Amarini Villatoro y Cartaginés clasifican a cuartos de final de la Copa Centroamericanat
Deportes

Amarini Villatoro y Cartaginés clasifican a cuartos de final de la Copa Centroamericana

07:29 AM, Ago 26
Confirman la causa de muerte de Dolly Parton y su último deseo antes de morirt
Farándula

Confirman la causa de muerte de Dolly Parton y su último deseo antes de morir

06:46 AM, Ago 26

Temas

GuatemalaFútbolEstados UnidosPNCSeguridadViolenciaredes socialesFIFANoticias de GuatemalaEE.UU.Seguridad vial
  • element_2

Descubre más contenidos en radiosguate.com

Halloween The Game ,Redes sociales
Gaming

Halloween: The Game será prohibido en varios países ¿Cuál es la razón?

Carros electricos ,Carros electricos
Tecnología

¿Cuál es el país centroamericano más avanzado en carros eléctricos? La respuesta te puede sorprender

Piel ,Piel
Moda Y Belleza

El cuidado de la piel va más allá del rostro: las zonas que también necesitan una rutina diaria

  • element_2

Horóscopos y más contenidos en latronadora.com

horóscopo
Impuntualidad ,Impuntualidad
Tendencias

¿Eres impuntual? Podría deberse a un trastorno mental, según expertos

dientes ,Facebook
Tendencias

Mito o realidad: ¿Soñar que se te caen los dientes significa muerte?

Redes Sociales ,Redes Sociales
Tendencias

¿Qué dice la psicología de las personas que no publican nada en redes sociales?

Emisoras Unidas Escuchar