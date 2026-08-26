 Apoyo económico para agricultores ante condiciones climáticas
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Proponen apoyo económico para agricultores afectados por condiciones climáticas

Buscan respaldo económico para agricultores afectados.

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La Comisión de Agricultura, Ganadería y Pesca del Congreso de la República presentó una iniciativa de ley para crear un programa temporal de apoyo económico dirigido a agricultores de infrasubsistencia y subsistencia afectados por las condiciones climáticas registradas en el país.

La propuesta, presentada por la comisión presidida por el diputado Byron Tejeda, plantea entregar Q1 mil mensuales durante seis meses a los productores que puedan acreditar pérdidas en sus cultivos como consecuencia de la prolongada canícula atribuida al fenómeno de El Niño.

Según los legisladores, el objetivo es reducir el impacto económico que enfrentan las familias dedicadas a la agricultura y contribuir a mantener su capacidad para cubrir sus necesidades básicas y garantizar su seguridad alimentaria.

Tejeda señaló que la situación continúa siendo preocupante y afirmó que las condiciones climáticas han provocado pérdidas para más de 600 mil agricultores en distintas regiones del país. El diputado también relacionó la problemática agrícola con la situación alimentaria y aseguró que los casos de desnutrición aguda superan los 13 mil 900 durante este año.

Más sobre la iniciativa 

La iniciativa contempla un techo presupuestario de Q3 mil 600 millones y establece que el Ministerio de Agricultura, Ganadería y Alimentación (MAGA) tendría a su cargo la ejecución del programa.

De acuerdo con la propuesta, la entrega de los recursos deberá realizarse de manera focalizada y bajo mecanismos de control para identificar a los productores afectados y evitar que los fondos sean utilizados con fines políticos.

Nosotros buscamos que esta iniciativa sea aprobada este año para que pueda favorecer a los agricultores que se verán afectados en el 2027", indicó Tejeda.

La propuesta deberá avanzar ahora por el proceso legislativo correspondiente antes de que pueda ser conocida por el pleno del Congreso. Mientras tanto, sus impulsores sostienen que el apoyo económico permitiría responder a las pérdidas agrícolas y reducir sus posibles efectos sobre la seguridad alimentaria.

La iniciativa cuenta con el respaldo de los integrantes de la Comisión de Agricultura, Ganadería y Pesca que participaron en su presentación.

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