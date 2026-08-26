 San Marcos: Localizan 202 paquetes con posible cocaína ocultos en vehículo
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San Marcos: Localizan 202 paquetes con posible cocaína ocultos en vehículo

Durante el operativo fueron capturados dos hombres y una mujer.

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El operativo en San Marcos permitió localizar los paquetes con posible cocaína., PNC
El operativo en San Marcos permitió localizar los paquetes con posible cocaína. / FOTO: PNC
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Agentes de la Subdirección General de Análisis de Información Antinarcótica (SGAIA) de la Policía Nacional Civil (PNC) localizaron 202 paquetes con posible cocaína durante un operativo de control instalado en la aldea San Isidro, Malacatán, San Marcos.

De acuerdo con el Ministerio de Gobernación, la localización del cargamento se produjo como resultado de una denuncia ciudadana y las labores de investigación e inteligencia desarrolladas por agentes antinarcóticos.

Durante la inspección de un picop, los agentes, con el apoyo de un binomio K-9, localizaron los paquetes ocultos entre la carrocería del vehículo, específicamente en un compartimento acondicionado para ocultar el cargamento.

En el lugar fueron capturados los tres ocupantes del automotor, incluida una mujer.

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