Jutiapa: PGN rescata a niñas en condiciones de descuido

La Procuraduría General de la Nación (PGN) brindó detalles este jueves, 27 de agosto, con respecto al seguimiento que brinda a un caso en el que se determinó que dos hermanas menores de edad permanecían en condiciones de abandono y negligencia en un sector del departamento de Jutiapa.
De acuerdo con la institución, tras la muerte de su mamá, las niñas de 1 y 6 años de edad quedaron a cargo de su progenitor. Sin embargo, el hombre presentaba problemas relacionados con el consumo frecuente de alcohol y no contaba con una red de apoyo que permitiera garantizar los cuidados necesarios para las menores.
"Esta situación las exponía a situaciones de riesgo y a precarias condiciones de higiene personal. Las menores eran víctimas de vulneración de sus derechos a la integridad, estabilidad familiar, salud y protección contra el maltrato, en su modalidad de descuido", detalló la entidad.
Bajo protección
El personal de la Procuraduría de la Niñez y la Adolescencia en Jutiapa llevó a cabo las diligencias correspondientes y la investigación social, lo que permitió que, en conjunto con las autoridades competentes, se realizara el rescate de las hermanas.
Asimismo, la entidad solicitó medidas de protección ante juez. Después de los análisis, se determinó que las niñas fueran entregadas a un recurso familiar idóneo, donde podrán recibir los cuidados y la atención que requieren para favorecer la restitución de sus derechos.
Otro caso de menores rescatadas
En octubre de 2025, la PGN dio a conocer que se llevó a cabo el proceso de rescate de tres hermanas menores de edad por la posible vulneración de sus derechos. El caso se registró en el departamento de Huehuetenango.
Una adolescente de 14 años, que ya contaba con un proceso de protección y permanecía bajo el cuidado de su progenitora, fue localizada por agentes de la Policía Nacional Civil (PNC) en la vía pública.
Aparentemente, la menor dejó su hogar con la intención de trasladarse a otro departamento. Y, al ser abordada por el personal de la institución sobre las posibles causas, manifestó que sus derechos fundamentales estaban siendo vulnerados.
"Ante esta situación, se derivó el caso a la Delegación de PGN Huehuetenango y el equipo realizó las diligencias correspondientes, y rescató también a sus dos hermanas, de 9 y 12 años", explicó la entidad en ese momento.
* Con información de Karla Marroquín, Emisoras Unidas 89.7