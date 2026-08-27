 Jutiapa: PGN rescata a niñas en condiciones de descuido
Nacionales

Rescatan a hermanas que permanecían en condiciones de negligencia en Jutiapa

Las hermanas, de 1 y 6 años, estaban bajo condiciones de negligencia.

Compartir:
Dos hermanas, de 1 y 6 años, fueron rescatadas por la PGN en Jutiapa por estar en condiciones de vulnerabilidad., PGN
Dos hermanas, de 1 y 6 años, fueron rescatadas por la PGN en Jutiapa por estar en condiciones de vulnerabilidad. / FOTO: PGN
Síguenos en WhatsApp Síguenos en Telegram Suscríbete en YouTube

La Procuraduría General de la Nación (PGN) brindó detalles este jueves, 27 de agosto, con respecto al seguimiento que brinda a un caso en el que se determinó que dos hermanas menores de edad permanecían en condiciones de abandono y negligencia en un sector del departamento de Jutiapa.

De acuerdo con la institución, tras la muerte de su mamá, las niñas de 1 y 6 años de edad quedaron a cargo de su progenitor. Sin embargo, el hombre presentaba problemas relacionados con el consumo frecuente de alcohol y no contaba con una red de apoyo que permitiera garantizar los cuidados necesarios para las menores.

"Esta situación las exponía a situaciones de riesgo y a precarias condiciones de higiene personal. Las menores eran víctimas de vulneración de sus derechos a la integridad, estabilidad familiar, salud y protección contra el maltrato, en su modalidad de descuido", detalló la entidad.

Bajo protección

El personal de la Procuraduría de la Niñez y la Adolescencia en Jutiapa llevó a cabo las diligencias correspondientes y la investigación social, lo que permitió que, en conjunto con las autoridades competentes, se realizara el rescate de las hermanas.

Asimismo, la entidad solicitó medidas de protección ante juez. Después de los análisis, se determinó que las niñas fueran entregadas a un recurso familiar idóneo, donde podrán recibir los cuidados y la atención que requieren para favorecer la restitución de sus derechos.

Foto embed
Las hermanas, de 1 y 6 años, quedaron bajo medidas de protección tras determinarse que estaban en condiciones de descuido. - PGN

Otro caso de menores rescatadas

En octubre de 2025, la PGN dio a conocer que se llevó a cabo el proceso de rescate de tres hermanas menores de edad por la posible vulneración de sus derechos. El caso se registró en el departamento de Huehuetenango.

Una adolescente de 14 años, que ya contaba con un proceso de protección y permanecía bajo el cuidado de su progenitora, fue localizada por agentes de la Policía Nacional Civil (PNC) en la vía pública.

Aparentemente, la menor dejó su hogar con la intención de trasladarse a otro departamento. Y, al ser abordada por el personal de la institución sobre las posibles causas, manifestó que sus derechos fundamentales estaban siendo vulnerados.

"Ante esta situación, se derivó el caso a la Delegación de PGN Huehuetenango y el equipo realizó las diligencias correspondientes, y rescató también a sus dos hermanas, de 9 y 12 años", explicó la entidad en ese momento.

* Con información de Karla Marroquín, Emisoras Unidas 89.7

En Portada

¡Tránsito afectado! Manifestantes bloquean carreteras en distintos puntost
Nacionales

¡Tránsito afectado! Manifestantes bloquean carreteras en distintos puntos

11:14 AM, Ago 27
Elección de Contralor: Postuladora determina que 19 aspirantes incumplieron requisitost
Nacionales

Elección de Contralor: Postuladora determina que 19 aspirantes incumplieron requisitos

08:08 AM, Ago 27
Tráiler con carga queda varado y afecta el tránsito hacia Bárcenas, Villa Nuevat
Nacionales

Tráiler con carga queda varado y afecta el tránsito hacia Bárcenas, Villa Nueva

11:28 AM, Ago 27
Así queda conformada la Champions League 2026-2027t
Deportes

Así queda conformada la Champions League 2026-2027

11:18 AM, Ago 27
Muere Peter Cullen, la voz de Optimus Prime en Transformerst
Farándula

Muere Peter Cullen, la voz de Optimus Prime en "Transformers"

11:02 AM, Ago 27

Temas

GuatemalaFútbolEstados UnidosCopa CentroamericanaPNCredes socialesNoticias de GuatemalaViolenciaSeguridadEE.UU.FIFA
  • element_2

Descubre más contenidos en radiosguate.com

Halloween The Game ,Redes sociales
Gaming

Halloween: The Game será prohibido en varios países ¿Cuál es la razón?

Carros electricos ,Carros electricos
Tecnología

¿Cuál es el país centroamericano más avanzado en carros eléctricos? La respuesta te puede sorprender

Piel ,Piel
Moda Y Belleza

El cuidado de la piel va más allá del rostro: las zonas que también necesitan una rutina diaria

  • element_2

Horóscopos y más contenidos en latronadora.com

horóscopo
Impuntualidad ,Impuntualidad
Tendencias

¿Eres impuntual? Podría deberse a un trastorno mental, según expertos

dientes ,Facebook
Tendencias

Mito o realidad: ¿Soñar que se te caen los dientes significa muerte?

Redes Sociales ,Redes Sociales
Tendencias

¿Qué dice la psicología de las personas que no publican nada en redes sociales?

Emisoras Unidas Escuchar