Tres hermanas rescatadas por PGN en Huehuetenango

La Procuraduría General de la Nación (PGN) dio a conocer que se llevó a cabo el proceso de rescate de tres hermanas menores de edad por la posible vulneración de sus derechos. El caso se registró en el departamento de Huehuetenango.
De acuerdo con la información compartida por la institución, una adolescente de 14 años, quien ya contaba con un proceso de protección y permanecía bajo el cuidado de su progenitora, fue localizada por agentes de la Policía Nacional Civil (PNC) en la vía pública.
Aparentemente, la menor dejó su hogar con la intención de trasladarse a otro departamento. Y, al ser abordada por el personal de la institución sobre las posibles causas, manifestó que sus derechos fundamentales estaban siendo vulnerados.
"Ante esta situación, se derivó el caso a la Delegación de PGN Huehuetenango y el equipo realizó las diligencias correspondientes, y rescató también a sus dos hermanas, de 9 y 12 años", explicó la entidad.
Añadió que, posteriormente, todas fueron ingresadas a un hogar de protección y abrigo, debido a que, hasta el momento, no se ha identificado un recurso familiar idóneo.