 Tres hermanas rescatadas por PGN en Huehuetenango
Nacionales

Autoridades intervienen en defensa de derechos de tres hermanas en Huehuetenango

Una adolescente, que ya tenía un proceso de protección y estaba a cargo de su madre, expuso la situación que enfrentaba en su hogar, por lo que fue rescatada junto a sus hermanas menores.

Compartir:
Las tres hermanas rescatadas fueron ingresadas a un hogar de protección y abrigo., PGN
Las tres hermanas rescatadas fueron ingresadas a un hogar de protección y abrigo. / FOTO: PGN

La Procuraduría General de la Nación (PGN) dio a conocer que se llevó a cabo el proceso de rescate de tres hermanas menores de edad por la posible vulneración de sus derechos. El caso se registró en el departamento de Huehuetenango.

De acuerdo con la información compartida por la institución, una adolescente de 14 años, quien ya contaba con un proceso de protección y permanecía bajo el cuidado de su progenitora, fue localizada por agentes de la Policía Nacional Civil (PNC) en la vía pública.

Aparentemente, la menor dejó su hogar con la intención de trasladarse a otro departamento. Y, al ser abordada por el personal de la institución sobre las posibles causas, manifestó que sus derechos fundamentales estaban siendo vulnerados.

"Ante esta situación, se derivó el caso a la Delegación de PGN Huehuetenango y el equipo realizó las diligencias correspondientes, y rescató también a sus dos hermanas, de 9 y 12 años", explicó la entidad.

Añadió que, posteriormente, todas fueron ingresadas a un hogar de protección y abrigo, debido a que, hasta el momento, no se ha identificado un recurso familiar idóneo.

En Portada

PNC captura a ocho retornados señalados de diferentes delitost
Nacionales

PNC captura a ocho retornados señalados de diferentes delitos

07:13 AM, Oct 02
Real España da la sorpresa en Copa Centroamericana 2025 t
Deportes

Real España da la sorpresa en Copa Centroamericana 2025

08:13 AM, Oct 02
Mujer muere tras accidente de motocicleta en ruta a El Salvadort
Nacionales

Mujer muere tras accidente de motocicleta en ruta a El Salvador

08:05 AM, Oct 02
Flotilla Sumud aguanta con un único barco tras operativo de Israelt
Internacionales

Flotilla Sumud aguanta con un único barco tras operativo de Israel

08:32 AM, Oct 02

Temas

GuatemalaFútbolNoticias de Guatemalaredes socialesEstados UnidosEE.UU.#liganacionalMundial 2026Real MadridJusticiaLiga Nacional
  • element_2

Descubre más contenidos en radiosguate.com

Día de muertos Lego ,Instagram
Gaming

Lego lanza set del Día de Muertos, ¿cuánto cuesta?

kendall jenner ,
Moda Y Belleza

Kendall Jenner dejaría las pasarelas para cumplir un sueño

Adam Raine ,Redes sociales
Tecnología

Familia de joven, que terminó en tragedia, demanda a creadora de ChatGPT

  • element_2

Horóscopos y más contenidos en latronadora.com

horóscopo
Semillas de marañón ,Pexels
Chismes

Semillas de marañón: el secreto para combatir el cansancio y elevar tu energía diaria

café ,
Sucesos

El lado oscuro del café: Descubre cuántas tazas son demasiado y los riesgos por abuso

cerebro dos ,
Sucesos

Limita el uso del celular por 72 horas y descubre cómo transforma el cerebro

Emisoras  Escúchanos