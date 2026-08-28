 Motoladrones generan pánico en el Anillo Periférico
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VIDEO: Motoladrones causan pánico en pleno Anillo Periférico

Grabación revela cómo operan los motoladrones en pleno Anillo Periférico.

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Motoladrones asaltan a conductor en pleno tránsito., Captura de pantalla video de X.
Motoladrones asaltan a conductor en pleno tránsito. / FOTO: Captura de pantalla video de X.
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Un video que circula en redes sociales muestra el momento de tensión y pánico provocado por dos motoladrones que asaltaron a un automovilista en pleno tránsito y a la luz del día, en el Anillo Periférico Norte, en dirección a la zona 1 capitalina.

La grabación fue realizada desde el interior de otro vehículo que transitaba por el sector. En las imágenes se observa cómo dos hombres que se movilizan en una motocicleta se colocan junto a la puerta del conductor de otro automóvil. El pasajero que viaja en la parte trasera de la motocicleta desciende parcialmente y, mientras mantiene un arma de fuego en sus manos, amenaza al automovilista para despojarlo de sus pertenencias.

El atraco ocurre en aproximadamente 15 segundos, mientras los vehículos permanecen detenidos o avanzan lentamente debido al tránsito. La acción es ejecutada con aparente tranquilidad, pese a encontrarse en una vía transitada y a plena luz del día.

Detrás de los dos sospechosos se observa a otro motorista que permanece a pocos metros del lugar. Aunque no existe certeza sobre su participación en el hecho, en la grabación se aprecia que, una vez cometido el asalto, este también emprende la huida junto con los otros dos hombres.

Sin embargo, antes de escapar, el individuo que porta el arma realiza un disparo al aire en plena carretera. La detonación aumenta la tensión entre los conductores y genera momentos de pánico entre quienes circulaban por el sector, ante el temor de que se produjera un ataque contra alguno de los usuarios de la vía.

No se reportan capturas por este caso 

El video ha generado preocupación entre usuarios de las redes sociales por la facilidad con la que los delincuentes habrían actuado en una de las principales vías de la capital y por el uso de un arma de fuego durante el asalto.

Hasta el momento no se ha informado sobre la captura de los responsables del hecho. Tampoco se conocen detalles sobre posibles acciones de las autoridades para identificar a los involucrados.

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