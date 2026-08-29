Localizan cadáver dentro de bolsas en El Bulevar El Naranjo

Residentes del bulevar El Naranjo y 22 calle de la zona 4 del municipio de Mixco, departamento de Guatemala, hicieron constantes llamados al Cuerpo de Bomberos Municipales para reportar la aparición de "un bulto cubierto por una bolsa negra". Al llegar, los paramédicos descubrieron que dentro del plástico se encontraba el cadáver de una persona que no ha sido identificada.
Tras la evaluación correspondiente, se estableció que la persona que estaba dentro del empaque ya no contaba con signos vitales, reportaron los socorristas. Los paramédicos describieron que la persona fallecida fue abandonada a la orilla de la carretera, en horas de la madrugada.
En imágenes, se pudo constatar que varios agentes de la Policía Nacional Civil (PNC) llegaron a este sector del bulevar El Naranjo para hacerse cargo del lugar, mientras el personal del Ministerio Público llega para hacer las primeras investigaciones.