 Detenido por ataque a padre e hijo en El Progreso
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Crimen en El Progreso: Un detenido tras ataque contra padre e hijo

Al percatarse de la presencia policial, el presunto responsable realizó disparos contra los agentes con la intención de escapar.

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El detenido es presunto responsable de cometer un ataque armado en El Progreso., PNC
El detenido es presunto responsable de cometer un ataque armado en El Progreso. / FOTO: PNC
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Las fuerzas de seguridad reportaron este lunes, 31 de agosto, la captura de un hombre señalado de ser el presunto responsable de cometer un ataque armado que dejó como saldo a una persona fallecida y otra herida en el departamento de El Progreso.

El sospechoso, de 26 años, fue sorprendido por agentes de la Policía Nacional Civil (PNC) cuando efectuaba disparos en un sector del barrio El Calvario, en el municipio de San Antonio La Paz.

Al percatarse de la presencia policial, el sindicado también atacó con el arma a los agentes con la intención de escapar. Sin embargo, fue neutralizado y se le incautó una pistola calibre 9 milímetros que portaba de forma ilegal, una tolva y municiones. Además, varios casquillos fueron localizados en el lugar.

Durante el operativo fueron localizados un vehículo y una motocicleta que serán analizados como parte de las averiguaciones.

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Posible riña entre los implicados

Según la información proporcionada por la PNC, un hombre de 56 años y su hijo, de 34, fueron atacados con arma de fuego aparentemente por el ahora detenido. El padre perdió la vida en el lugar, mientras que la otra víctima fue trasladada a un hospital.

Los agentes policiales llegaron al sector donde ocurrían los hechos y procedieron a la detención del implicado. Debido a que los vecinos que presenciaron el hecho intentaron agredirlo, procedieron a evacuarlo para ser puesto a disposición del juzgado respectivo, donde tendrá que resolver su situación legal.

El capturado presentaba una herida provocada con arma blanca en el cráneo y les explicó a los uniformados que momentos antes habría sostenido una discusión con el hombre fallecido, quien presuntamente le ocasionó esa lesión.

Hasta el momento, se desconocen mayores detalles al respecto y serán las investigaciones de las autoridades las que establezcan lo ocurrido.

* Con información de Juan Carlos Chanta, Emisoras Unidas 89.7

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