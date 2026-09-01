Guatecompras Lanza Nuevas Herramientas de Consulta

El portal Guatecompras estrenó nuevas herramientas que permitirán seguir con mayor detalle quiénes participan en los procesos de contratación del Estado y cómo están vinculados los proveedores con distintas empresas.
Las modificaciones comenzaron a funcionar este lunes 31 de agosto y permiten hacer búsquedas más específicas dentro de la plataforma. Una de las principales novedades es que ahora se puede consultar a un proveedor mediante su NIT o nombre y revisar su participación en concursos, aunque finalmente no haya obtenido una adjudicación.
La actualización también facilita seguir el rastro de las personas que aparecen detrás de las empresas. Una nueva sección de representaciones permite conocer en qué compañías figura una persona como representante legal. A esto se suma un buscador que permite comenzar la consulta por el nombre del representante o por el de una empresa.
Otro cambio importante está en la información de los concursos. Guatecompras incorporó una sección que reúne a los distintos participantes registrados en un mismo proceso, incluidos oferentes, adjudicados, integrantes de juntas, responsables de dictámenes y supervisores.
Listado de ofertas presentadas
También fue modificado el listado de ofertas presentadas. Con esta herramienta se puede localizar a un oferente por su nombre y revisar su participación, incluso cuando su propuesta no haya sido seleccionada.
Para el usuario, los cambios significan que será posible cruzar información que antes requería realizar varias consultas por separado. Por ejemplo, una búsqueda puede partir del nombre de una empresa y conducir hacia sus representantes legales y posteriormente hacia los concursos en los que participó.
El Ministerio de Finanzas Públicas indicó que estas modificaciones forman parte de las mejoras al Sistema de Información de Contrataciones y Adquisiciones del Estado y buscan facilitar el acceso a los datos registrados en Guatecompras.
Además, se incorporaron nuevos filtros, mensajes informativos y tutoriales para hacer más sencilla la navegación por las distintas herramientas.